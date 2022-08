Aller-retour pour la mer un livre qui donne envie de repartir

C’est la rentrée et vous avez peut-être envie de repartir ! Agathe Demois prend ce parti pour proposer aux jeunes lecteurs une histoire originale avec un concept innovant.



Pour apporter un peu de fantaisie à cette rentrée, elle a imaginé un livre avec des pages qui rétrécissent.

L’autrice raconte l’histoire d’une petite fille qui rentre de vacances, sur la route, entourée de ses parents elle scrute l’horizon, voilà la ville qui approche, cette fois c’est sûr la rentrée des classes n’est pas loin.

Mais voilà, grâce à un zeste d’imagination elle peut se projeter hors de la ville, de la voiture et de la maison pour retourner au bord de la mer….

Ce périple se matérialise par du texte, des illustrations qui fourmillent de détails mais aussi par une création bien originale. Les pages du livre rétrécissent lorsqu’e la fillette rentre à la maison, plus on progresse dans l’histoire, plus elles s’agrandissent pour illustrer le retour vers les vacances.



Aller-retour pour la mer fait appel à l’imaginaire de l’auteure mais aussi du jeune lecteur. Et pour finir cet album pas comme les autres, un cherche et trouve est placé à la fin du livre invitant l’enfant à retrouver tout ce qu’il a vu dans les différents paysages.

Original et graphiquement intéressant, ce livre publié par Seuil Jeunesse plaira aux enfants dès 3 ans et au-delà !

Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Découvrez d’autres idées de livres pour les juniors ici