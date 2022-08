Comment faire sécher une liseuse mouillée Kindle Kobo etc. ?

Certaines liseuses de livres numériques sont étanches, d’autres pas. Voici comment faire pour sécher votre liseuse mouillée par de l’eau de mer, de piscine ou celle de votre bain.

Si vous mouillez votre liseuse d’ebooks Kindle, Kobo ou encore Vivlio ou Bookeen… et que celle-ci n’est pas étanche vous risquez de l’endommager. L’eau s’infiltre dans l’appareil et dégrade les composants. Vous vivez cette mésaventure ? Voici quelques trucs et astuces pour la sauver de la noyade.

Liseuse non étanche comment la sécher ?

1 Premièrement, retirez l’étui de protection s’il y en a un.



2 Eteignez ensuite l’appareil, ne le laissez pas en mode veille mais en mode éteint (appui long sur le bouton de connexion). Ne rallumez jamais l’appareil avant d’avoir fini le procédé.

3 Prenez un chiffon doux et sec et séchez l’appareil : l’écran, les boutons, les slots micro SD, le port USB, la coque…

4 Secouez l’appareil si nécessaire pour éliminer un maximum d’eau.

5 Laissez poser la liseuse quelques instants puis reprenez l’opération une nouvelle fois avec un autre chiffon sec et propre.

6 Prenez ensuite un sac congélation à zip de préférence.

7 Remplissez-le de riz, introduisez la liseuse, celle-ci doit être entièrement recouverte.

8 Fermez le sac avec le zip, éliminez l’air restant.

9 Laissez ainsi votre liseuse pendant 2 à 3 jours.

10 A la fin du processus, sortez votre liseuse du sac, allumez, testez, elle devrait être en parfait état de marche.

Comment poursuivre vos lectures si votre liseuse est mouillée ?

Sachez que la plupart des constructeurs possèdent une application à télécharger sur smartphone ou tablette.

En vous connectant à votre compte via l’application, vous synchronisez votre appli et vous devriez retrouver toute votre bibliothèque !

Liseuse étanche, suis-je à l’abri si elle se mouille ?

Si vous avez une liseuse de type Kindle Paperwhite ou Kobo Libra, elles répondent à la norme IPX8. Elles sont étanches.

Toutefois, si la liseuse étanche est mouillée par de l’eau salée ou de l’eau chlorée, elle peut s’endommager si vous n’agissez pas.



Nous vous conseillons de la passer sous l’eau clair et de la sécher délicatement avec un chiffon doux en retirant auparavant l’étui de protection.

Et comme vous lisez aussi des livres imprimés sur papier, consultez nos trucs et astuces pour les sécher si vous les mouillez c’est ici

