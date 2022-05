Années 80 un livre musical pour enfants pour découvrir les tubes !

Mes premières chansons des années 80 illustré par Kiko (Gründ) est un album jeunesse super sympa !

Ce livre tout carton répertorie des tubes des années 80, en activant la pile incluse, on a aussi la musique. On envahit le Dance Floor avec ce petit bouquin marrant comme tout !



« Les sunlights des tropiques » de Gilbert Montagné, « I’m Still Standing » Elton John », 5 chansons culte sont proposées aux enfants. C’est l’occasion de chanter, de danser, de faire connaitre aux petits la musique qu’on a aimé dans notre jeunesse. Le tout est accompagné de petits textes pour échanger entre les enfants et nous, les grands enfants !

Mes premières chansons des années 80 est un incontournable. Alors on s’écoute quoi ? Je mettrais bien « Radio killed The video Star » pas vous ?

Ce livre est issus d’un partenariat avec Universal Music avec les extraits originaux des chansons !

