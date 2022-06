Avis de lecture : Le contrat Dorian Gray – Vanja et le loup – Ada G et la clé du hackeur

La rédaction a choisi de vous parler de 3 livres pour ados captivants et mystérieux. On parle de Dorian Gray, de royaumes lointains et de cybercriminels.

Focus sur : Le contrat Dorian Gray, de Mélanie De Coster (Milan); Vanja et le loup, de Margaret Owen (Pocket Jeunesse/PKJ); Ada G et la clé du hackeur, de Kelley Skovron (Bayard).

Les âges conseillés en fin de chronique sont ceux précisés par l’éditeur. Pour autant (et tout en respectant ces indications), ces lectures sont conseillées à tous et toutes en fonction des sensibilités de la personne qui détient le livre entre ses mains.

Le contrat Dorian Gray

Résumé



Morane a 17 ans et elle vit dans un monde où, à 20 ans, on est incité à signer le contrat Dorian Gray et à ne plus vieillir jusqu’à ses 70 ans, pour ensuite vieillir d’un seul coup et mourir en quelques minutes.

Morane habite seule avec son père, un homme d’âge mur qui semble avoir presque le même âge qu’elle. Pour échapper à leurs ennemis, ils vivent dans une maison isolée, au bord de la mer. Un soir, Emrys, une jeune fille mystérieuse se tient devant leur porte, trempée, épuisée… Le père se méfie tout de suite. Morane cède à la tentation d’avoir enfin une amie. Et puis, tout s’enchaîne, la maison est attaquée deux fois. à la première attaque, Emrys est gravement blessée, à la seconde le père de Morane disparaît.

Pourquoi le lire



Cette dystopie avait un postulat de départ très intéressant : une société totalitaire dans laquelle les citoyens doivent signer un contrat empêchant le vieillissement, ou quitter la vie en société pour ne pas imposer « la vue de leur santé et de leur corps défaillant » aux autres.

Les chapitres courts donnent un rythme rapide au récit, surtout que des rebondissements réguliers parsèment la lecture.

Pour autant, l’intrigue va vraiment vite, au détriment des relations entre les personnages, donnant également l’impression que tout se résout « trop facilement » et on peine à s’attacher aux personnages que l’on suit et que l’on rencontre.

À partir de 13 ans. Pour lire un extrait ou vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Vanja et le loup

Résumé

Il était une fois une princesse, promise au prince héritier d’un royaume lointain. Lors de son départ pour son mariage, sa mère la fit accompagner d’une jeune servante. Mais au lieu de se mettre au service de la princesse, la servante lui vola sa place ! Pendant un an, les rôles furent inversés, la princesse multiplia les tâches les plus ingrates pendant que la servante vivait dans le luxe du palais, trompant tout le royaume. Mais un jour la vérité éclata. La princesse reprit son nom, son titre… L’usurpatrice fut condamnée à mort pour ses crimes. Jusqu’à ce qu’elle livre sa propre version de l’histoire… Un récit fait de trahisons, d’amour et de cruelles vengeances.

Pourquoi le lire



L’univers est intéressant, ainsi que le personnage de Vanja – l’anti-héroïne est loin de ressembler à une personnage principal « classique ». Conrad, le jeune préfet, et Gisèle sont tout autant développés et complexes. Et le personnage de Ragne ! (définitivement notre préféré !)

L’ambiance est réussie, avec son aspect conte, ses mystères et ses moments sombres. Le roman est malheureusement assez inégal à la lecture, avec une première partie un peu longue et une fin un peu expéditive.

Les fans de Merciful Crows seront ravis de retrouver la plume de l’autrice. Un second tome est prévu, qui clôturera la duologie, mais le roman se suffit à lui-même : vous pouvez lire sans crainte d’un cliffhanger insoutenable.

À partir de 13 ans. Pour lire un extrait ou vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Ada G et la clé du hackeur, de Kelley Skovron (Bayard)

Résumé

Rémi Genet, le père d’Ada, est l’un des cybercriminels les plus connus. Et, d’aussi loin qu’elle s’en souvienne, Ada a toujours été sa complice – l’aidant à voler des secrets gouvernementaux, des armes à des terroristes ou tout simplement de l’argent. Jusqu’à leur infiltration au Pentagone – le coup de trop – qui a envoyé Rémi en prison et Ada en école militaire.

Lorsque la Clé du Hackeur – une Clé ultra secrète qui permettrait de couper tous les ordinateurs, smartphones, et appareils connectés de façon simultanée – est dérobée, le Gouvernement américain est persuadé que Rémi a quelque chose à voir dans ce vol. Interrogé dans sa prison, il refuse de parler à quelqu’un d’autre que sa fille. Car s’il n’a pas volé la Clé du Hackeur, il se pourrait qu’il connaisse le vrai coupable… Très vite, Ada se retrouve propulsée dans une course-poursuite autour du globe. Elle devra découvrir qui sont ses véritables alliés et faire face à des menaces plus grandes qu’elle ne l’imaginait si elle veut sauver le monde.

Pourquoi le lire



Ada G et la clé du hackeur est un roman d’aventure et d’espionnage bourré d’actions (d’évasions en tout genre !) et de rebondissements qui saura ravir les plus jeunes.

Les personnages voyagent dans le monde entier à la recherche de cette fameuse « clé du hackeur » dérobée au gouvernement américain. La relation entre Ada et Cody est sans aucun doute la plus intéressante du roman. Certains détails scénaristiques sont tirés par les cheveux, mais la lecture est rythmée et amusante. En tant qu’adulte, nul doute que ça mériterait un peu plus de profondeur ; les plus jeunes, eux, passeront un agréable moment.

A partir de 12 ans Pour lire un extrait ou vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici.

