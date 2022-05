Conseils de lecture – 4 livres pour que les enfants se sentent mieux dans leur peau

Crise, stress, angoisses, rejet, les enfants sont parfois sujets à ces petits ou grands maux, mais souvent, il suffit de peu pour que tout aille mieux.

Voici 4 livres sélectionnés par la rédaction pour aider les enfants à se sentir mieux dans leur peau, en harmonie avec eux-mêmes et les autres !

Ma colère de feu par Héloïse Junier et Carole Xénard (Hatier jeunesse)

Nouk en a ras-le bol, trop de violence l’agresse au quotidien, une boule de feu se met à grandir en elle et c’est l’explosion de colère.



Ma colère de feu (collection Mes hisoires calmes) est à partager avec votre enfant. Ce livre va l’aider à mieux gérer ses colères. Le texte est conçu de façon à impliquer le jeune lecteur quand on lui lit l’histoire. La psychologue met certains passages en couleur pour guider l’adulte dans la lecture. Cet album sensible permet de mettre le doigt sur les problèmes tout en donnant les clefs aux petits.

Lecture conseillée dès 4 ans Cliquez ici ou Cliquez ici pour en savoir plus

Arsène et Marcelle me harcèlent par Diariata N’Diaye et Ama (Gründ)

Diariata N’Diaye transmet ses messages sur le harcèlement en SLAM. D’ailleurs un QR Code inclus permet aussi d’écouter les supers textes de l’artiste.

Voilà une idée originale pour s’adresser aux jeunes et les inciter à parler, à communiquer ou à témoigner quand ils sont victimes de harcèlement à l’école ou ailleurs.



L’album superbement illustré aide les enfants à décoder le harcèlement et invite à libérer la parole. Un guide à l’attention des parents et des enseignants mais aussi des juniors est inclus à la fin du livre.

«… Quand papa est venu me chercher,

Il m’a demandé si tout s’était bien passé.

J’ai fait comme si de rien n’était… »

Arsène et Marcelle me harcèlent est un outil formidable pour que personne ne soit démuni face au harcèlement !

Lecture conseillée dès 7 ans Cliquez ici ou Cliquez ici pour en savoir plus

Ma première nuit ailleurs de Chiaki Okada et Koh Okada (Seuil Jeunesse)

C’est parfois difficile de quitter le nid. Quand on passe sa première nuit hors de la maison on est parfois excité mais aussi un peu angoissé. C’est le cas de Lapin quand il va faire dodo chez Haruchan.

Cet album aux crayonnés d’une douceur et d’une sensibilité incroyables est éminemment poétique. Il explique au travers de l’histoire toutes les étapes de cette séparation temporaire. C’est beau, doux et rassurant ! On adore.

Lecture conseillée dès 3 ans Cliquez ici ou Cliquez ici pour en savoir plus

Beurk ! Par André Bouchard (Seuil’issime)

Ce grand classique de la littérature jeunesse est réédité en petit format, et Beurk est un régal !

Sébastien n’aime pas manger grand-chose mis à part du ketchup, du fromage et des bonbons ! Et surtout il dit Beurk avant même d’avoir goûté un plat.

Cet album caustique est un must ! Qui aura le dernier mot, le merlan ou Sébastien ?

Lecture conseillée dès 3 ans Cliquez ici ou Cliquez ici pour en savoir plus

