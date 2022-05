Les Sisters – Deux jeux de société délirants et sans dispute !

Les Sisters, vous connaissez la BD ? Sachez qu’il existe aussi deux jeux de société délirants qui permettent de se mettre dans la peau de Marine et Wendy, nos Sisters préférées !

Le Livre du Dragon d’Or a sorti fin 2021 deux jeux de société qui collent à fond à l’univers

Des Sisters. Les BD ont été déclinées et c’est ma foi très sympa !



Petite parenthèse, saviez-vous que William a pris l’exemple sur le quotidien de ses propres filles pour créer cette série qui plait aux enfants mais aussi à leurs aînés?

Revenons aux jeux de société. Les Sisters – Le jeu peut se jouer à partir de 6 ans et + (2 à 4 joueurs).

Au programme des défis délirants, l’objectif étant d’obtenir 6 photos pour l’album.

Pour mener la danse à la mode Sisters, il y a un plateau, des pions, un sablier, un dé et 200 cartes très précieuses.

Les Sisters le jeu, est parfait pour s’amuser en famille, on rit, que dis-je on se chamaille beaucoup et on s’aime tous au final comme les sœurs ! Et surtout, ça nous sort tous de nos écrans « nénétroniques », alors cap ou pas cap ? voir la référence ici

Pour vous procurer le jeu Cliquez ici ou Cliquez ici

Les Sisters Opération Sisters est un jeu de cartes. Il convient aux enfants de 7 ans et plus. La partie dure en fonction du temps de crises de rire, environ 15 minutes. Le but c’est de récupérer 5 objets délirants que Marine et Wendy rêvent de se piquer.

Là encore, la partie est endiablée et on n’hésite pas à enchainer les parties !

Pour vous procurer le jeu Cliquez ici ou Cliquez ici

