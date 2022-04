Conseils de lecture – Une sélection de livres à dévorer pour les 9 – 15 ans

Voici une sélection de trois livres, pour rêver, vibrer et se changer les idées à destination des 9 – 15 ans.

Nous allons vous donner notre avis sur : The In Between, de Marc Klein (Stardust). Mémoires de la forêt – Les souvenirs de Ferdinand Taupe, de Mickaël Brun-Arnaud (L’école des loisirs). Sorciers T1 : Les sources de l’ombre, de Maxime Fontaine et Romain Watson (Gulfstream)

The In Between

Résumé

Après avoir passé la majeure partie de son enfance dans des foyers, Tessa Jacobs, 17 ans, ne pense pas qu’elle mérite l’amour – si ce n’est de ses parents adoptifs, certainement pas de quiconque au lycée. Mais tout change lorsqu’elle rencontre Skylar au cinéma local. Leur relation naissante mène rapidement au genre d’amour passionné qu’on ne voit que dans les films.

Et Tessa commence à croire qu’elle mérite peut-être son conte de fées, après tout…

Lorsque la tragédie frappe, Tessa se réveille…

Pourquoi le lire

The In Between série Netflix à succès, est plus qu’une histoire d’amour. Le tout récent label Stardust (Hugo) est spécialisé dans l’imaginaire : fantasy, fantastique, paranormal.

Pour ce roman de Marc Klein, c’est la dernière case qu’il faut cocher. L’auteur utilise de manière habile la double chronologie (« avant » et « après ») pour explorer l’histoire de Tessa et Skylar. Le principal défaut du roman (et qu’on retrouve bien trop souvent) est l’insta-love entre les deux personnages.

A peine rencontrés, déjà amoureux. Mais sinon, la lecture est fluide et touchante. Marc Klein s’intéresse aux émotions au-delà même de la romance, et touche à la façon dont notre passé nous construit. J’ai particulièrement apprécié l’importance de la photographie dans le roman.

À partir de 15 ans – Pour vous procurer le livre ou lire un extrait Cliquez ici ou Cliquez ici

Mémoires de la forêt – Les souvenirs de Ferdinand Taupe

Résumé

Dans la forêt de Bellécorce, au creux du chêne où Archibald Renard tient sa librairie, chaque animal qui le souhaite peut déposer le livre qu’il a écrit et espérer qu’il soit un jour acheté. Depuis que ses souvenirs le fuient, Ferdinand Taupe cherche désespérément à retrouver l’ouvrage qu’il a écrit pour compiler ses mémoires, afin de se rappeler les choses qu’il a faites et les gens qu’il a aimés.

Il en existe un seul exemplaire, déposé à la librairie il y a des années. Mais justement, un mystérieux client vient de partir avec… A l’aide de vieilles photographies, Archibald et Ferdinand se lancent sur ses traces en forêt, dans un périple à la frontière du rêve, des souvenirs et de la réalité.

Pourquoi le lire

Quelle plume ! La lecture des Mémoires de la forêt est parfaite pour ce printemps – d’une sensibilité et d’une délicatesse incroyable !

Mickaël nous fait voyager dans la forêt et le village de Bellécorce. L’histoire est celle d’une forte amitié, celle entre maître Renard et Ferdinand, souffrant d’une maladie semblable à Alzheimer.

Sous couvert d’aventures pour découvrir qui et où donc est passée la fameuse « Maude », l’auteur se penche sur des sujets de société importants comme l’importance de la famille, de l’amour mais également sur la vieillesse, l’oubli et la maladie. Les illustrations de Sanoe sont magnifiques et parsèment le roman de la plus agréable manière. À ne pas réserver qu’aux enfants.

À partir de 9 ans – Pour vous procurer le livre ou lire un extrait Cliquez ici ou Cliquez ici

Sorciers T1 : Les sources de l’ombre

Résumé

Mesdames et Messieurs, bienvenue au cirque Palazzi ! Ce soir, un numéro époustouflant avec l’incendie du chapiteau par l’armada des clowns invisibles. Venus enlever vos enfants, ils emporteront Déa, la jeune aveugle. Ernest le magicien partira à sa recherche avec l’aide de Kétinée l’envoûteuse et de Kilma le marabout. Leur quête les mènera dans un monde caché et surnaturel. Mais leurs authentiques pouvoirs de sorcellerie suffiront-ils pour sauver Déa ? Restez en notre compagnie, vous n’êtes pas au bout de vos surprises…

Pourquoi le lire

Gulfstream sort le premier tome d’une trilogie fantastique. Dans Sorciers, le lectorat sera pris dans une aventure folle et évoluera aux côtés d’artistes de cirque. Difficile de ne pas se laisser transporter par la plume des auteurs, Maxime Fontaine et Romain Watson.



Je regrette que ce soit parfois légèrement confus (événements et personnages introduits trop rapidement). De manière globale, « Sorciers » offre des personnages hauts en couleur et intéressants, de nombreuses péripéties et rebondissements… qui semblent régulièrement ne pas être liés… jusqu’à ce final !Un deuxième et troisième tomes ont déjà été annoncés.

À partir de 15 ans – Pour vous procurer le livre ou lire un extrait Cliquez ici ou Cliquez ici

