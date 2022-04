Le Festival du Livre de Paris ouvre ses portes premières images

Le Festival du Livre de Paris ouvre ses portes. Il vient remplacer le traditionnel salon du livre de Paris.

Jusqu’au 24 avril, le public a rendez-vous au Grand Palais éphémère mais également hors les murs.

Une scénographie parisienne harmonieuse

La scénographie est très sympathique, colonne Morris, bancs parisiens, luminaires somptueux et lumière du jour se côtoient en harmonie, atmosphère feutrée sur fond de Tour Eiffel.

Ne manquez pas au fond, face au Champs de Mars, l’espace dédié à l’Inde.

Les éditeurs sont au rendez-vous par thèmes, ils seraient 300 : espace jeunesse, BD, manga, à droite en rentrant, littérature sous la nef centrale, livres pratiques etc. à gauche.

Une programmation éclectique

L’entrée est gratuite sur réservation. La programmation est riche et variée. Au menu, des échanges avec les auteurs et les éditeurs, des dédicaces, des petites expositions (Goldorak, Zep…),des ateliers pour petits et grands…

Il y a aussi des grandes rencontres et des débats à l’extérieur, au Petit Palais ou encore à l’Ecole Militaire.

Pendant le Festival du Livre de Paris, 4 prix littéraires seront remis, comme le Prix de la littérature de l’Union européenne ou le Prix des lycéens d’Ile-de-France.

Et pour cette première édition, l’Inde est à l’honneur. Le public pourra découvrir toute la richesse de la littérature de ce splendide pays.



La volonté de l’équipe organisatrice est affichée : « Raconter des histoires, transmettre des idées, décrypter le monde, informer, faire rire, pleurer, trembler, indigner, conforter… Que ce soit de la littérature, quel qu’en soit le genre, de la bande dessinée, des essais, des documents un dialogue est toujours possible. ».

Le public sera-t-il au rendez-vous ? On le saura dans quelques jours.

En attendant, voici une galerie de photos prises lors de l’inauguration du Festival du Livre de Paris, jeudi soir.



Découvrez le programme complet ici