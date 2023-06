Découverte de la collection Salto des romans pour les enfants Dys ou pas

Voilà un coup de cœur pour la collection Salto Mon premier roman ! Des romans à lire partir de 7 ans et plus !

Cette collection des éditions Alice mérite que l’on s’y intéresse pour différentes raisons.

Régine vous conseille en tant que parents et grands-parents de la mettre dans les valises des futurs vacanciers et de démarrer une année scolaire avec du nouveau pour les enseignants de CE1 et CE2.

Les enfants lecteurs débutants apprécient de lire des romans. Ils ont l’impression de faire partie de la cour des grands.

Cette collection est adaptée à eux. De plus si des petites difficultés, comme la dyslexie sont présentes, alors cette collection va les soutenir dans le développement du plaisir de lire.



En effet, les textes sympathiques sont illustrés. La police de caractère choisie OpenDylexic, offre la possibilité à Tous les lecteurs débutants d’apprécier ces textes poétiques et humoristiques. La mise en page n’est pas oubliée et permet une lecture plus fluide.

Pivoine et la Petite Elfe de Deborah Danblon et Jule Staboszevski

Pivoine, une petite elfe, a un problème qui la gêne dans sa vie quotidienne. Personne ne s’en aperçoit. Mais dès le premier jour d’école Pivoine vit les pires moments de sa vie. Elle tombe pour un rien. Ses camarades se moquent d’elle sauf Mimosa, un petit elfe. Ses parents sont inquiets et vont voir des spécialistes. Son problème ? Elle a les pieds plats et elle est souvent en déséquilibre.

Mais un jour lors d’une sortie scolaire, son petit handicap va bien lui servir pour sauver son ami.

Une journée TRÈS calme de Olivier Dupin et Noelia Diaz

Notre héros, Lucas, faiseur de bêtises, ne se sent pas très bien aujourd’hui. Il se demande pourquoi il est convoqué par le directeur.

Il se remémore toutes les bêtises qu’il a commise cette dernière journée : celle de la culotte en dentelle, celle qui s’est passée pendant le match de foot, celle en rapport avec le cochon d’Inde et des escargots…

En arrivant dans le bureau du directeur, son cœur bat à cent à l’heure.

Le directeur est surpris de le voir et s’aperçoit que c’est un malentendu. Mais dans le doute le directeur, connaissant la réputation de Lucas, lui demande quand même s’il n’a pas fait une bêtise. Lucas jure que non…

Un goûter festif de Chloé Millet et Zibelinbelt

Au numéro 13 de la rue des Murmures, vivent des créatures bizarres : un vieux loup, une sorcière, un yéti, un troll, un vampire, une chouette, un kraken, un ogre, une araignée et même des fantômes. Ces personnages cohabitent en toute amitié. Mais évidemment ne sont jamais invitées.



Cependant un matin ils reçoivent une invitation pour un goûter, venant de leur nouveau voisin, la famille Bien-comme-il-faut, au numéro 1 de la rue.

Nos créatures sont tellement heureuses, qu’elles préparent un gâteau, une banderole, un panier de fruits, un bouquet de fleurs… c’est l’effervescence au numéro 13.



Les voilà prêts, devant la porte du numéro 1 de la rue des Murmures, tirent la clochette. Quelle émotion pour les habitants du numéro 1 en apercevant ces créatures effrayantes. Tout le monde crie, se sauve et se demande pourquoi elles sont là. Le vieux loup gris étonné, montre la carte d’invitation, la maman accueille ses invités qui s’installent dans cette petite maison bien proprette et coquette…les autres invités de la rue sont un peu surpris aussi.



Après ces premières frayeurs, les voilà tous prêts à avaler toutes les sucreries préparées quand les créatures se lancent dans un discours sur les dangers de toutes ces sucreries et proposent des produits meilleurs pour la santé.

En fin d’après-midi les fantômes se proposent en repartant de les débarrasser de toutes ces sucreries.

Et devinez qui va les dévorer devant un bon film au numéro 13…

