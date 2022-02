Deux imagiers pour les petits avec des odeurs à sentir ! - IDBOOX

Mon bel imagier des odeurs – Les odeurs de fruits et Les odeurs de la ferme, sont deux petits livres innovants pour les enfants.

Chacun de ces albums cartonnés met en éveil l’odorat des petits. Les éditions Langue au chat stimulent les sens de bébé avec ces ouvrages qui tiennent bien main.



Les fruits, les légumes, et autres aliments sont illustrés de façon réaliste. Pour chacun d’entre eux, une petite pastille à gratter leur permet de sentir l’odeur associée. Ca sent vraiment et c’est très étonnant !



La cerise, le pain, les oignons, l’ananas, mais aussi le cheval, le fromage, et bien d’autres mots associés aux fruits et à la ferme sont mis à l’honneur dans ces imagiers. En associant le nom, l’image et l’odeur, l’enfant va enrichir son vocabulaire et sa perception du monde qui l’entoure.

Les odeurs des fruits et Les odeurs de la ferme sont des livres ludiques et instructifs parfaits pour éveiller les sens de bébé. (Ed. Langue au Chat)

Pour vous procurer les fruits Cliquez ici ou Cliquez ici

Pour vous procurer la ferme Cliquez ici ou Cliquez ici

