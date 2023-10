Deux livres enfants sur la peur de l’école et l’attention portée aux autres

Nous avons choisi de vous parler de deux lectures inspirantes : Le sourire d’Yvon Quokka et Les lundis de Camille.

Ces deux albums à conseiller dès 4 ans, sont de Sara Gréselle, parus aux Éditions Versant Sud.

Le sourire d’Yvon Quokka

Yvon est un petit marsupial pas comme tous autres de sa famille. En effet dans la famille Quokka tout le monde porte un visage souriant qui accompagne aussi une façon d’être dans la vie de tous les jours.

Yvon n´a pas ce sourire sur son visage, il est à l’envers au grand désespoir de sa famille qui essaie par tous les moyens de le faire sourire.

Ils se sent rejeté évidement mais lors d’un carnaval, il décide de se fabriquer un masque souriant pour répondre aux attentes de sa famille.

Il est bousculé par un jaguar très dynamique qui en ôtant son masque pour s’excuser, n’est autre qu’un paresseux fatigué.

À partir de cet instant quelque chose change dans la vie d’Yvon.

D’ailleurs le récit se termine par « il sent quelque chose de doux monter en lui et l’emporter »

Le sourire d’Yvon Quokka est un album tendre. Les illustrations sont sensibles. Ce livre est à partager avec son ou ses enfants afin de les sensibiliser au fait qu’il ne faut pas juger quelqu’un sans vraiment le connaître.

Les lundis de Camille

Camille, est une petite fille qui n’aime pas le dimanche soir car lundi est proche et surtout elle appréhende la présence désagréable de son instituteur M. Bourgon.



Camille a la boule au ventre, car elle sait que sa semaine va être compliquée et que comme d’habitude, elle ne parlera pas, ne répondra pas, ne s’impliquera pas dans les activités de la classe… Son professeur est loin d’être bienveillant avec elle.



La fillette va pourtant se révéler quand son professeur de chant lui offre la possibilité d’intégrer la chorale pour le spectacle. Elle va reprendre doucement confiance en elle et découvrir qu’elle est talentueuse et persévérante.

Le jour du spectacle, elle se sent bien et veut démontrer à monsieur Bourgon qu’elle est capable si on lui en donne la chance et qu’on lui fait confiance.

Monsieur Bourgon est un peu cliché au niveau illustration mais prenons le comme la vision de cette petite fille.

Cette histoire est un coup de cœur, elle aidera de nombreux enfants à surmonter leur peur d’aller à l’école.

