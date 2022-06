Donald Les années collèges – Dur, dur la vie d’ado

Donald s’offre une cure de jouvence et retourne au collège dans une nouvelle collection de BD pour les enfants.

Donald le plus irascible mais aussi le plus attendrissant des canards apparaît sous un nouveau jour dans une nouvelle collection de BD pour les enfants. Unique Heritage Editions remonte le temps pour nous faire découvrir Donald à l’âge de l’adolescence.

Le personnage est légèrement différent. Il est maladroit gaffeur et insouciant. Sa grand-mère son oncle Picsou décident de l’envoyer au pensionnat de Mickeyville pour rentrer dans le doit chemin. C’est là qu’il rencontrera Mickey, Minnie, Daisy et Dingo et où ils forgeront une amitié indéfectible.

Cette collection donne un coup de jeune aux personnages de Disney. Ils se comportent et réagissent comme des ados actuels. Ils rencontrent les mêmes problèmes et questionnement. C’est très amusant. On adore aussi leur look, en particulier Mickey avec sa mèche rebelle.

Donald, Mickey, Minnie, Daisy et Dingo en pleine crise d’adolescence

Notre adolescent palmé (D’ailleurs pourquoi c’est le seul à ne pas avoir de chaussures ?) n’est pas la seule star de cette nouvelle collection.

Unique Heritage Editions sort différentes histoires. Espionnage et frissons sont également au menu de cette collection avec Minnie et Daisy transformées en redoutables espionnes. De son côté, la bande Riri, Fifi et Loulou fait les 400 coups en visitant le monde.

L’infatigable Donald parcourt aussi la ligne temporelle pour vivre d’autres aventures à l’époque médiévale sous les traits Du chevalier déjanté. Outre leur petit format léger et transportable, ces livres trouveront leur place dans les valises pour partir en vacances.

Bienvenue à Mickeyville: Tome 1

Équipe de choc: Tome 2

Mauvaise graine: Tome 3

Minnie et Daisy Premières missions: Tome 1

Donald Le chevalier masqué: Tome 1

Riri, Fifi et Loulou Fantômes Académie: Tome 1

