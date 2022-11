Faut pas confondre – Quand Hervé Tullet joue avec les enfants dans un livre

Faut pas confondre grand et petit, faut pas confondre bateau et avion, faut pas confondre court et long…

Ben non c’est évident mais quand même ! Faut pas confondre est un livre pour les enfants. En 280 pages Hervé Tullet, le fabuleux conteur d’histoires pour les enfants, explique avec malice et pertinence les contraires.

Cet album spécial publié à l’occasion des 30 ans des Editions Seuil Jeunesse implique le petit lecteur de façon amusante.

2 dessins et 2 phrases écrites en très gros suffisent à faire comprendre aux petits dès 2 ans ce qu’il ne faut pas confondre. Mais ce n’est pas tout, une page sur deux est trouée. Grâce à ce petit stratagème de la mise en page, on découvre au fur et à mesure ce qu’il ne faut pas confondre.

L’enfant devient acteur du livre avec la patte bienveillante de l’auteur et apprend beaucoup. Pédagogique et bourré d’humour, la compilation Faut pas confondre la compil’ est pour nous, un essentiel dans la bibliothèque familiale !

