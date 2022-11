Idée cadeau – Spoty Gouache pochoirs alphabet pour les artistes en herbe

A la rédaction on aime les artistes petits ou grands on vous parle souvent d’expositions à ne pas manquer (lire nos articles), ou de livres à découvrir sur l’art sous toutes ses formes.

Dans la droite ligne de cela, on a découvert Spoty Gouache pochoirs alphabet de Lefranc Bourgeois. Le légendaire concepteur de couleurs s’adresse ici aux enfants.



Dans ce set on trouve 4 pinceaux applicateurs de gouache composés des couleurs primaires. A côté, il y a des pochoirs présentant les lettres de l’alphabet.

Avec un peu d’adresse et de l’inspiration, l’enfant est invité à utiliser les pochoirs pour créer à l’infini des lettres, des mots, son prénom. Une fois l’activité terminée on rince les plaques de plastique pour les réutiliser plus tard.



Ce jeu de peinture est doublement intéressant, il permet au junior d’apprendre les lettres de façon différente tout en laissant libre cours à sa créativité.

La qualité est irréprochable, les pinceaux sont adaptés aux petites mains à partir de 3 ans. Simple et ludique Spoty Gouache pochoirs alphabet nous a séduit, on le met volontiers dans notre liste au Père Noël !

Et pour info il existe aussi le set pour apprendre les chiffres ici. Si ce set vous plait, achetez-le ici

