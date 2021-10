Halloween - Des livres ensorcelants pour les enfants et les ados - IDBOOX

Voici une sélection de livres jeunesse (mais qui peut plaire à tous et toutes) entre magie et frissons ! Halloween approche à grands pas mettez-vous en condition !

Les âges recommandés sont ceux indiqués par les éditeurs respectifs. Compte tenu des univers choisis pour ce thème d’octobre, n’hésitez pas à rechercher la lecture choisie pour votre/vos enfant(s) et à vous fier à votre instinct !

Arcana : le coven du tarot, de Serena Blasco (Drakoo)

Résumé

Fauna vit sur l’île de Bâtons et Flora sur l’île d’Épées. Elles ont quinze ans et des tempéraments bien différents. Ces deux jumelles qui ignorent tout l’une de l’autre sont nommées pour intégrer les brigades des Arcanes Majeurs au Coven du Tarot. Envoyées sur l’île d’Arcana pour suivre leur apprentissage, elles réalisent leur parenté. Mais rien ne va : en plus d’être traquées par d’inquiétantes créatures, une terrible prophétie plane au-dessus d’elles…

Pourquoi le lire ?

Le monde graphique d’Arcana est lumineux et coloré. La couverture, éclatante, donne le ton d’emblée ! Loin de rester à la surface du monde qu’elle a crée, Serena Blasco prend le temps de nous faire découvrir son univers.

La BD est très dense, et la construction de l’univers est développée longuement. Régulièrement ces explications entrecoupent le récit sur des doubles pages magnifiques. Malheureusement, cela ralenti la fluidité du récit dans ce premier tome (sur 4 prévu).

Parmi les thèmes abordés, on a bien sûr l’apprentissage, mais aussi la solidarité ou encore la persévérance. Arcana : le coven du tarot est un début prometteur.

L’éditeur a même crée un site internet pour présenter l’univers (royaumes, arcanes majeures…) de Serena Blasco. On y retrouve un extrait et même un quiz !

Lecture conseillée à partir de 9 ans. Pour lire un extrait ou vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Secrets de Vampires, de J. Légère, E. Whyte et L. Pérez (La Martinière Jeunesse)

Résumé

Dès l’Antiquité, des créatures assoiffées de sang dessinent les premiers contours du vampire. Stéréotype négatif à l’origine, représentant les pires peurs des humains (mort, violence, nuit, transgression, possession, solitude), il est devenu au cours du siècle une véritable icône de la culture fantastique qui intrigue autant qu’elle fascine.

De Dracula à Edward Cullen, glissez-vous dans les pas de notre vampire narratrice pour découvrir l’histoire de ses ancêtres à travers des récits d’époques et des portraits de vampires ou de leurs victimes. Laissez-la vous emmener à la découverte de faits historiques (grandes épidémies au Moyen Âge, l’Europe de l’Est comme berceau du mythe…) et plongez avec elle au coeur d’une (pop-)culture fascinante (Twilight, Buffy contre les vampires, True Blood…). Canine et cercueil, chauve-souris et rats, gousse d’ail et pieu… découvrez l’origine et les secrets des outils et symboles vampiriques. « Le vampire n’a pas de reflet parce qu’il est le reflet de nos peurs. » Jacques Sirgent

Pourquoi le lire ?

Un beau livre qui allie histoire(s), mythes, philosophie et (pop)culture des vampires… Et en plus, il est superbement illustré !

Découpé en plusieurs chapitres, le mythe du vampire est exposé, expliqué et décortiqué pour notre plus grand plaisir. La première partie donne le ton : de courts textes, aérés et joliment illustrés présentent le mythe du vampire à travers le monde.

De manière globale, l’écriture est agréable à lire, les textes sont donc plutôt courts, ce qui rend la lecture plaisante tout en étant instructive.

Pas étonnant que l’éditeur le nomme « documentaire illustré » ! « Secrets de Vampires » est un livre qu’on peut facilement « picorer » à sa guise.

Les somptueuses illustrations, très détaillées, de Laura Pérez sont tout en crayonné et en noirceur.

Sur le même principe, l’éditeur avait sorti en 2019, Secrets de sorcières : une initiation à notre histoire et nos savoirs .

Lecture conseillée à partir de 9 ans. Pour lire un extrait ou vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

La Malédiction de Highmoor, Erin A. Craig (Casterman)

Résumé

Au manoir de Highmoor, isolé au milieu d’un vaste océan, le duc Thaumas a déjà perdu quatre de ses filles dans de dramatiques circonstances : noyade, chute, maladie…



L’une d’elles, Annaleigh, refuse de croire à la folle rumeur selon laquelle elles seraient toutes maudites. En enquêtant sur le tragique accident de sa sœur Eulalie, Annaleigh découvre un passage caché dans la falaise. Une porte mystérieuse ouvre sur un royaume qui fait oublier tous leurs soucis aux jeunes duchesses. Noyées dans la joie et les fêtes, elles dansent jusqu’à l’aube, comme envoutées.

Seule Annaleigh réussit à s’arracher à ces bals hypnotiques, déterminée à comprendre la puissante malédiction de Highmoor, au risque comme ses sœurs d’y perdre la vie…

Pourquoi le lire ?

La Malédiction de Highmoor est une adaptation du conte des frères Grimm Le Bal des douze princesses. Dans ce roman fantasy, on retrouve une ambiance sombre et horrifique qui feront frissonner les lecteurs.

L’univers d’Erin A. Craig est fascinant, et l’intrigue menée de manière correcte (à noter : une grande partie du récit tourne autour de la romance) bien que parfois un peu décousue. Une lecture qui sied parfaitement à la période : sous un plaid et avec un thé/chocolat chaud à la main.

Roman à partir de 13 ans (classification de l’éditeur) Pour lire un extrait ou vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

La nuit des reines, de Alex Bell (Bayard)

Résumé

Jude Lomax, jeune musicienne, vit dans les bas-fonds de Baton Noir, ville où la magie est au service des puissants.

Chaque année, lors de la Nuit Cojoue, une reine est élue, bénie par les dieux. Pendant un an, elle aura la possibilité de faire régner le calme ou la terreur dans la ville.

Dotée de pouvoirs infinis, elle est d’une puissance sans égal. Ivory Monette gouverne depuis plus de cinquante ans quand elle est sauvagement assassinée. Assoiffée de vengeance, elle prend possession du corps de Jude et la force à l’aider à retrouver sons meurtrier. En échange, elle aidera son père, infirme depuis huit ans.

Pourquoi le lire ?

La nuit des reines joue sur l’ambiance sombre et inquiétante de la Nouvelle-Orléans. Le roman mélange enquête, spiritisme et magie noire.

L’intrigue est assez linéaire mais plutôt bien ficelée et addictive grâce à son ambiance générale. On ressent bien cette atmosphère à la lecture du livre (chaleur, croyances et mythes, musique jazz…).

Les personnages auraient pu être mieux développés (je ne me suis pas attachée à Jude) mais certains sont néanmoins très intéressants – Ivory Monette et le Fantôme en tête.



Chez le même éditeur, pour la tranche d’âge en dessous (dès 10 ans), je recommande Amari et le bureau des affaires surnaturelles, de B. B. Alston. Une lecture qui plaira aux fans de Nevermoor et Les Gardiens des cités perdues .

Âge recommandé : 14 ans et + Pour lire un extrait ou vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

