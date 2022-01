Harry Potter - Découverte des coffrets Destination Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle, Serpentard - IDBOOX

Chers Potterheads vous devez être en plein préparatifs pour la Nuit Harry Potter, le 3 février 2022.

Sachez qu’il y a une nouveauté qui plaira à tous les fans ! On est tombé sous le charme des coffrets Destination « Gryffondor », « Poufsouffle », « Serdaigle » et « Serpentard ».

Gallimard Jeunesse vient de sortir 4 coffrets extraordinaires et magiques !

Destination Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle et Serpentard

Comme vous le savez, à chaque rentrée, les élèves de première année de Poudlard sont répartis dans l’une des quatre maisons. Par exemple, pour ceux comme Drago Malefoy ou Tom Jedusor, dont les qualités sont orgueil, ambition et ruse c’est destination Serpentard !

Pour Harry, Hermione et Ron, par contre, c’est Gryffondor !

Ces coffrets vous proposent de découvrir ou de redécouvrir le monde des sorciers sous le prisme de chaque maison. Découvrons ensemble ce qu’ils cachent.

Tout d’abord ils sont beaux. Rouge, bleu, vert ou jaune à vous de choisir votre univers de l’école de Poudlard.

On ouvre le coffret et là on pousse des Oh, des Aaaah !

Chaque boite s’ouvre comme un livre et se déplie, à l’intérieur on retrouve des tas d’infos sur le monde d’Harry Potter et ses amis. Il y a des anecdotes, mais aussi des goodies : fanion, crayon, badge, stickers… On y trouve aussi des fac-similés étonnants inspirés des films Harry Potter, et on revit les secrets des tournages.

Ces coffrets sont de véritables objets à collectionner et à conserver !

On vous glisse quelques photos mais on ne vous montre pas tout, on ne voudrait pas enlever l’effet de surprise !

