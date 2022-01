Jeu-Concours – 1 montre Mobvoi TicWatch Pro 3 Ultra GPS à gagner - IDBOOX

Nous sommes toujours en janvier et c’est encore l’occasion de fêter la nouvelle année. Pour être bien dans votre peau et toujours tendance, tentez de gagner la montre connectée TicWatch Pro 3 Ultra GPS de Mobvoi.



Du 21 au 31 janvier cette très belle montre ultra performante est à gagner en partenariat avec Mobvoi!

Quelques infos sur la TicWatch Pro 3 Ultra GPS

La TicWatch Pro 3 Ultra GPS de Mobvoi est une montre qui permet de rester connecté lors de ses déplacements. Avec plus de puissance et de vitesse, il est possible de réaliser toutes sortes de tâches, notamment de surveiller sa santé et faire de réels entrainements professionnels.



Construite à l’aide de matériaux conformes à la norme militaire américaine 810 G, elle résiste aux températures extrêmes, à l’humidité, aux UV, aux chocs, aux basses pressions et à l’eau selon la norme IP68.

La Ticwatch Pro 3 Ultra GPS est architecturée autour d’une plate-forme Qualcomm Snapdragon Wear 4100 avec un système à double processeur Mobvoi. La montre de 1,4 pouces fonctionne avec Wear OS de Google.

Compatible NFC, elle permet de payer rapidement et facilement en magasin avec Google Pay.

Grâce à sa technologie d’affichage à double couche 2.0 lui offre une autonomie pouvant aller jusqu’à 72 heures en mode intelligent et 45 jours en mode essentiel.

La Ticwatch Pro 3 Ultra GPS est un compagnon chic et indispensable pour les sportifs et pour ceux qui se soucient de leur bien-être ! Voir le produit ici

Participez à notre Jeu concours

– Remplissez le formulaire ci-dessous, cliquez sur suivant pour valider votre participation.

– N’oubliez pas de répondre (oui) à la case RGPD du formulaire si vous voulez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours.

JEU Mobvoi

Comment participer ?

*Attention RGPD

– Répondre oui dans la case RGPD signifie que vous participez et que vous acceptez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours. Vos données sont effacées à l’issue du tirage au sort de ce jeu-concours.

– Remplissez le formulaire

– La sélection du gagnant sera faite par la rédaction d’IDBOOX. Ce jeu est libre et gratuit.

– 1 montre Mobvoi Ticwatch Pro 3 Ultra GPS à gagner valeur 299.99 euros

– Le concours est ouvert du 4 janvier 2022 au 10 janvier 2022 12h

– Vos adresses e-mail ne seront pas réutilisées à des fins commerciales.

– Le gagnant sera prévenu par email ou message privé sur les réseaux. Passé un certain délai (fixé à la discrétion de la rédaction), après l’envoi de notre message, et sans réponse de la part de la personne contactée, le lot sera remis en jeu et sera attribué à un autre joueur.

– Les lots seront envoyés par le partenaire du jeu

– Attention les multi-comptes notamment sur Twitter ne seront pas pris en compte. Les follow Unfollow seront éliminés.

