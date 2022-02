Harry Potter et l’ordre du phénix les éditions Collector du livre 5 - IDBOOX

Et voici les éditions collector de Harry Potter et l’ordre du phénix, le livre 5 est aux couleurs de chaque maison de Poudlard, dans une édition de luxe !

Harry Potter et l’ordre du Phénix (Gallimard Jeunesse): Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle et Serpentard.



Le livre de J.K. Rowling se décline en 4 versions toutes collector ! Découvrez les ouvrages illustrés par Levi Pinfold. Dans chaque opus il y a de magnifiques bonus illustrés. Vous trouverez aussi un chapitre sur les évènements et personnages les plus marquants du 5e volet.

Ces superbes éditions cartonnées du tome 5 sont sublimées avec les blasons de chaque maison de Poudlard et des lettres en relief. Les tranches sont elles aussi coordonnées aux couleurs et c’est juste superbe !

L’histoire de Harry Potter et l’ordre du phénix

Harry entre en 5e année à Poudlard, mais il n’a jamais été si anxieux. L’adolescence, la perspective des examens et ces étranges cauchemars… Car le Seigneur des Ténèbres est de retour. Le ministère de la Magie semble ne pas prendre cette menace au sérieux, contrairement à Dumbledore.

La résistance s’organise alors autour de Harry qui va devoir compter sur le courage et la fidélité de ses amis de toujours…

