Idéfix et les irréductibles la BD sans Astérix et Obélix - IDBOOX

Par Toutatis, ils ont osé ! Les Editions Albert René publient une BD dédiée à Idéfix !



Idéfix et les irréductibles – Pas de quartier pour le latin est une bande dessinée construite autour de 3 histoires courtes. Elle met à l’honneur le petit chien trop mignon au caractère bien trempé.

Idéfix et les irréductibles

Tout se passe deux ans avant la rencontre avec Astérix et Obélix, et on comprend mieux pourquoiX Astérix et Obélix sont absents.



Rassurez-vous le cabot n’est pas seul, il est entouré d’irréductibles compagnons : Turbine, Asmatix, Voldenuix, Padgachix et Baratine !

Le graphisme reste dans la lignée des albums Astérix et on reconnait certains personnages emblématiques des albums mythiques.



Ces bestiaux haut en couleurs nous font vivre d’incroyables aventures. Nous sommes en 52 Avant JC et Lutèce est annexé par les romains … Tout Lutèce ? Non ! Un petit groupe d’irréductibles animaux avec à sa tête Idéfix résiste !



Cette BD n’est qu’une mise en bouche. Sachez chers gaulois qu’à partir de Septembre, la série TV Idéfix sera diffusée dans Okoo sur les écrans de France Télévisions.

Idéfix et les Irréductibles est dessiné par Jean Bastide et Philippe Fenech, le tout dans l’esprit de Goscinny et Uderzo (voir l’expo), et on adore !

Ce premier tome est à lire, à rire et à conserver précieusement dans les bibliothèques de Gaule et d’ailleurs !

Pour lire un extrait ou vous procurer la BD Cliquez ici ou Cliquez ici

Envie de lire ? Découvrez d’autres livres pour la jeunesse ici