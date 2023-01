Il fait tout noir ! Un livre animé pour rire au nez des terreurs nocturnes

« Maman j’ai peur du noir » « Papa il y a un monstre dans ma chambre »…. Vous connaissez sûrement si vous êtes parents.

Pour aider les petits à désamorcer les frayeurs nocturnes, Glénat Jeunesse publie Il fait tout noir !

Ce n’est pas un énième livre sur le sujet. Celui-ci est animé avec des découpes pop-up et des flaps à tirer ou à ouvrir.

A chaque page Petit Lapin a la frousse et à chaque animation, il découvre qu’il n’y a pas de raison d’avoir peur dans le noir.



Ce livre rigolo est très joliment illustré. C’est l’outil parfait pour aider nos petits chéris à ne plus avoir la trouille au moment du dodo.

Il permet aussi d’échanger avec eux sur leur stress et leurs angoisses, et surtout on s’amuse beaucoup.

Un bon moment de lecture à conseiller pendant les temps calme ou avant le coucher.

Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

