Jacqueline, le témoignage poignant d’une fillette de 7 ans pendant la guerre - IDBOOX

« Jacqueline – J’avais 7 ans que la Guerre a éclaté » est un album jeunesse atypique et émouvant.

Jacqueline est haute comme trois pommes quand la Seconde Guerre mondiale éclate. Fille de militaire, elle apprend à vivre avec sa maman et va traverser des moments difficiles.



La guerre pour elle c’est la peur bien sûr, le manque évidemment, mais c’est aussi des voyages forcés.

De la zone libre à Lyon, en passant par Marseille et l’Algérie pour finir en Allemagne, Jacqueline traverse les épreuves tête haute malgré la peur des nazis et des horreurs qu’ils multiplient sur leur passage.



Jacqueline (Seuil Jeunesse), c’est aussi l’histoire d’une amitié à priori improbable entre la petite fille et Hildegard, une enfant allemande qui restera son amie pendant 75 ans. Toute l’histoire de Jacqueline est vraie. La fin du livre est d’ailleurs complétée par des photographies et des textes explicatifs.

Jacqueline, des soldats de plomb et des photographies pour illustration

Le livre Jacqueline est original et très attachant. Les textes sont courts et sensibles. Les illustrations sont vertigineuses. Chaque double page est mise en scène comme un film avec des photographies fondues dans le décor et des soldats de plomb.

Le résultat est assez étonnant et ajoute à l’intensité de l’histoire.

Pierre-Jacques et Jules Ober offrent aux jeunes lecteurs un livre comme un roman-photo, d’une portée infinie. (Ce livre est édité avec le soutien du CNL)

A conseiller à partir de 7 ans

Pour lire un extrait ou vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Découvrez notre rubrique Livres pour enfants ici