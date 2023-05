Je lis tout haut une nouvelle collection pour encourager la lecture à voix haute

Les éditions Milan proposent aux enfants à partir de 6 ans une toute nouvelle collection baptisée « Je lis tout haut ».

L’objectif est d’encourager la lecture à voix haute et donner aux juniors l’envie de lire.



Pour cela, Mim Benoît Bajon et Eléonore Della Malva ont concocté plusieurs histoires. Drôles attachantes et pleines d’énergie, ces contes sont une belle invitation pour dévorer les livres !

Quel cirque dans la salle de bains, L’ogre qui avait une toute petite voix, Attention voilà Loupiot sont les premiers opus de cette collection.



Chaque livre est composé des rabats. Les textes sont courts et tout en dialogue. La typographie tantôt petite tantôt grande est un indice pour le ton à donner aux phrases qui composent l’histoire.

Et puis il y a les supers illustrations et les rabats à déplier. Pour lire à haute voix et captiver son public il faut aussi un peu de spectacle et les dessins en grand format y contribuent.



La collection Je lis à voix haute est une belle idée, elle fera des émules chez les jeunes lecteurs !

