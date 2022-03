La dyslexie, un livre pour dédramatiser le sujet et accompagner les enfants - IDBOOX

La dyslexie est un trouble qui touche 5% des enfants en France. Agnès Cathala et Claire Le Meil aux illustrations, ont pris le sujet à bout de plume pour raconter aux enfants atteints de dyslexie et aux autres ce que c’est, comment on traite le problème, on le corrige et comment on peut vivre avec malgré tout.

Dans la collection Mes p’tits pourquoi (Ed. Milan), La dyslexie permet aux enfants de comprendre ce qu’est ce trouble de l’apprentissage et surtout donne des clefs pour l’accueillir sans se dénigrer ou se moquer.

Etape par étape et avec des images du quotidien on fait la connaissance de Noémie qui est atteinte de dyslexie.

Un livre compagnon pour aider les dyslexiques

Ce livre de quelques pages adressé aux enfants à partir de 4 ans a été élaboré avec les conseils d’une pédiatre. C’est une petite bible qui va aider beaucoup d’enfants et aussi les parents qui ne trouvent pas toujours les mots pour accompagner les enfants dans ce chemin.



La dyslexie explique aussi que ce n’est pas parce qu’on est atteint de ce trouble qu’on est bête, la preuve, Léonard de Vinci était dyslexique et ça ne l’a pas empêché d’être un génie. Et puis si on a du mal à lire et à écrire on peut progresser grâce aux orthophonistes et bien souvent cela n’empêche pas d’être fortiche dans d’autres matières.



L’ouvrage aborde de façon sensible la dyslexie notamment dans l’univers scolaire. Il explique aussi parfaitement que la tolérance, l’écoute, la communication, l’encouragement et l’amour sont importants pour accompagner et soutenir les personnes dyslexiques.

La dyslexie est un petit livre très bien fait qui pose les bases pour accompagner les Dys dans leurs questionnements.

Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

