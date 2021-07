La trompette de Louis – Un livre jeunesse sur le roi du Jazz Louis Armstrong - IDBOOX

Woaw ! La trompette de Louis est une véritable claque visuelle ! Ce livre illustré raconte l’histoire extraordinaire de Louis Armstrong.

Un ouvrage grand format des illustrations flash sur des doubles pages, des textes courts et percutants composent à merveille la partition de la vie de Little Louis.

De l’enfant à la star mondiale

En quelques pages, Magali Chiapone-Lucchesi et Youlie nous narrent la vie de Louis Armstrong.



Enfant pauvre, il travaille très jeune pour aider sa maman. Laitier, chiffonnier ou porteur de charbon, Louis se plie à la tâche. Dans la rue il découvre que la musique est partout à la Nouvelle-Orléans. Il rêve d’une chose jouer du cornet !



Envoyé dans un foyer, il fera partie d’un orchestre, son talent pour jouer du cornet est immédiatement reconnu et il part à la conquête de Chicago.



Billie Holiday, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, tous l’adulent et veulent se produire avec lui. Il devient le roi du Jazz, une star planétaire et on apprend que finalement, c’est assez tard qu’il jouera de la trompette.

Louis Armstrong, le plus grand trompettiste du monde !

La trompette de Louis (Glénat Jeunesse) est un livre exceptionnel, le parfait instrument pour faire connaissance avec l’immense musicien. Il ne lui manque que le son, la musique, c’est notre seul regret. Un petit QR code pour écouter en direct la musique de Louis Armstrong pendant la lecture aurait été génial.

Un livre à conseiller aux enfants à partir de 6 ans et aux amateurs de jazz en général !

Pour vous procurer le livre, Cliquez ici ou Cliquez ici

