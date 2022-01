Le jour où j’ai rencontré mon amoureux, les enfants aussi trouvent leur Valentin - IDBOOX

Nous sommes proches de la Saint Valentin. Alors découvrir “Le jour où j’ai rencontré mon amoureux” est une belle entrée en matière pour parler d’amour.

Mathilde est une gamine adorable, en classe elle rencontre Anatole et c’est le coup de foudre.

Céline Person raconte aux enfants à partir de 3 ans, une jolie histoire d’amour. Des textes purs, poétiques et douillets comme un nuage qui ressemble à un éléphant enrobe ce doux moment de lecture.



Amélie Videlo est illustratrice, avec ses dessins tout en rondeur et en douceur elle ajoute une pincée de filtre d’amour à Le jour où j’ai rencontré mon amoureux (Glénat Jeunesse).



Si vous avez envie avec vos enfants de parler d’amour, des sentiments qu’on ressent quand on est attiré par un ou une autre, ces sentiments qui vont au-delà de l’amitié même quand on est enfant, nous vous conseillons ce tout nouveau livre.

