Marcel Duchamp – Des milliers de documents à explorer et à télécharger gratuitement - IDBOOX

C’est un centre de ressources numériques exceptionnel qui vient d’ouvrir sur la vie et l’œuvre de Marcel Duchamp.

Marcel Duchamp (1887-1968) fut l’un des artistes les plus influents du 20e siècle. Le Centre Pompidou et trois institutions proposent aux amateurs d’art du monde entier de découvrir 18 000 documents et 50 000 images en consultation gratuite.



Cette plateforme est le fruit d’une collaboration avec l’association Marcel Duchamp et le Philadelphia Museum of Art.



Les internautes accèdent à ce portail et naviguent au fil des œuvres et archives de Marcel Duchamp. Le site est disponible en français et en anglais. On y découvre bien entendu son œuvre la plus célèbre La Fontaine représentée par un urinoir. L’artiste l’avait signée R. Mutt

Le Portail est organisé en deux sections : Documents et Collections muséales.

Ces documents incluent de la correspondance, des dessins, des plans techniques, des photographies, des éphéméras, des coupures de presse, des articles scientifiques, …



La plateforme dédiée à Marcel Duchamp est une mine d’or. On y pénètre pour s’informer, découvrir et en savoir plus sur l’artiste. La navigation est à plusieurs entrées. On peut explorer en ligne ou alors télécharger les documents parfois inédits concernant ce touche-à tout qui a redéfinit l’art. Pour accéder au Portail de Recherche Marcel Duchamp cliquez ici

Découvrez d’autres contenus culturels gratuits dans notre rubrique ici