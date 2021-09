Le Loup, un album jeunesse pour briser le tabou de l’inceste - IDBOOX

Mai Lan Chapiron a le courage de s’adresser aux enfants dans Le Loup. Cet album illustré jeunesse est un livre fort pour parler aux enfants de l’inceste.

Miette vit dans une famille heureuse. Elle aussi est heureuse, sauf que parfois, quand les autres ne font pas attention, l’ami de la famille se glisse dans sa chambre et lui demande de lui faire des choses.



Miette aime bien Le Loup, il est gentil… sauf que ses demandes la gêne, elle ne se sent pas bien, et au fur et à mesure elle ne sent plus en sécurité dans sa propre maison.



Un jour elle dit NOOOOON au Loup, mais il continue ! Elle décide d’en parler à une grande personne mais rien ne se passe. Alors, à l’école, elle va voir une autre grande personne et là … on la prend au sérieux !

Miette n’est plus en miettes, elle apprend à revivre.



Ce livre publié aux éditions La Martinière Jeunesse est un ouvrage fort. Avec finesse et délicatesse, l’autrice prend par la main les enfants pour ouvrir le dialogue.

L’album Le Loup est complété par un cahier d’accompagnement rédigé par une psychologue, qui apporte aux adultes et aux plus grands des réponses.

Le Loup est un livre de prévention et de dépistage pour adultes et enfants sur l’inceste. L’auteure complète cet album d’utilité publique par un site web compagnon.

Lecture conseillée à partir de 5 ans

