Le petit livre pour bien vivre avec les écrans sans addiction

Selon une étude Ipsos les 4 – 14 ans passent en moyenne 3H par jour sur un écran. D’après vous, c’est trop ?

Oui bien sûr ! Pour éviter de tomber dans les travers d’Internet et surtout dans l’addiction, nous les adultes, devons montrer le chemin sans autorité mais avec bienveillance.

Afin d’aider les grands à éduquer les enfants en matière d’utilisation des écrans, et impliquer les juniors dans une réelle prise de conscience, Romain Gallissot, auteur notamment de Le numérique pas bête, vient de publier un livre baptisé : Le petit livre pour bien vivre avec les écrans (Bayard Jeunesse).



Illustré par Océane Meklemberg et préfacé par l’excellent Bruno Patino, l’auteur ouvre la voie pour que les écrans et surtout leurs contenus ne bouffent pas la vie des jeunes.

La solution, retirer les écrans ? Non mais plutôt apprendre à les apprivoiser.

Pour cela, Romain Gallissot a conçu quelques quizz intéressants invitant les 7 – 12 ans à faire un bilan et à réfléchir pour adopter la « bonne consommation ». Il donne aussi des trucs et astuces pleins de bon sens pour rester maître de sa vie numérique tout en abordant des sujets tels que le harcèlement ou les Fake news.



Il va plus loin aussi en impliquant le lecteur sur le rapport écran / écologie. Bref, en moins de 40 pages, Le petit livre pour bien vivre avec les écrans apporte des pistes, interpelle et implique les enfants mais aussi les adultes.

Le numérique c’est génial à condition de ne pas en devenir l’esclave ! Cet ouvrage qui n’est pas moralisateur est un bel outil pour cette rentrée !

