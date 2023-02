Le petit livre pour comprendre l’hypersensibilité un guide très utile

L’hypersensibilité n’est pas une maladie. Elle fait partie de la personnalité. Cette caractéristique toucherait 1 enfant sur 5. Cela méritait bien un livre pour s’adresser aux juniors.

Le petit livre pour comprendre l’hypersensibilité s’adresse aux enfants à partir de 7 ans. Anouk Barel, Nadège Larcher épaulées d’Anjuna Boutan apportent des conseils aux jeunes mais aussi aux parents afin de ne pas faire de l’hypersensibilité un drame.

15 à 20% de la population serait plus sensible que la moyenne. Les autrices accueillent cette particularité de façon simple et didactique, le tout est accompagné de dessins dynamiques qui mettent de bonne humeur.

La première partie du livre explique ce qu’est l’hypersensibilité, quelques définitions simples et un quiz appuient ce chapitre. Puis, plusieurs mini BD traitent des aspects concrets dans le contexte de la vie quotidienne. Chacune se termine par des conseils clés intéressants.



La fin de Le petit livre pour comprendre l’hypersensibilité (Bayard jeunesse) s’adresse aux adultes. On y apprend notamment qu’il est inutile de dire à un jeune qu’il est TROP sensible mais plutôt de lui montrer au quotidien que cette caractéristique peut aussi se transformer en une force.

Ce guide est original par le fond et la forme, en quelques pages il va à l’essentiel et sera utile à beaucoup de monde !

Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

