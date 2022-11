Le secret de Soro un livre pour enfants sur les violences sexuelles

Charline Le Maguet propose aux enfants et à celles et ceux qui les accompagnent une histoire difficile mais utile sur les abus sexuels.

Avec délicatesse l’auteure illustratrice nous raconte Le secret de Soro.



Soro et Musa sont deux amis inséparables. Ces deux petites musaraignes sont en général insouciantes et s’amusent ensemble dès qu’elles le peuvent. Seulement voilà, un jour Soro ne veut pas jouer, il ne veut pas dire à sa copine pourquoi car c’est un secret.

Musa est tracassée, elle en parle à son papa qui lui conseille de le mettre en confiance pour qu’il se confie. Le jour suivant, la petite musaraigne réessaye… Soro décide de raconter (enfin !) car il a mal sous ses vêtements et a le cœur lourd….



Choquée par ce qu’elle entend, Musa en parle à son père qui décide d’agir en allant alerter les parents du petit. Grâce à cela, oncle Etruso est puni, plus jamais il ne pourra toucher un enfant.



Ce livre à la fois doux et terrible, est une porte ouverte pour entamer le dialogue sur les violences sexuelles aux enfants. L’autrice invite chacune et chacun à ne pas se taire si on est victime ou témoin d’attouchements. Elle explique avec ses dessins minimalistes qu’on peut trouver des solutions à ces horreurs. Cet album encourage les enfants à s’exprimer sans peur et libère la parole sur un sujet si difficile.

Tout comme Le Loup (lire notre article) Le secret de Soro est un album utile à lire avec les petits dès 4 ans.

