Les histoires de Timoté se lisent et s’écoutent aussi maintenant ! - IDBOOX

Timoté, tout le monde connait ce petit lapin adorable. Avec les histoires de Timoté les petits à partir de 2 ans abordent les préoccupations des petits et leurs parents avec humour et finesse.

Sachez que plusieurs livres de Timoté de Mélanie Combes et Emmanuelle Massonaud (Ed. Gründ) sont maintenant disponibles en livre audio, et, cerise sur la carotte, L’histoire audio est gratuite.



Grâce au livre papier, vous disposez maintenant d’un QR Code, en scannant celui-ci avec votre téléphone. Il suffit d’ouvrir l’appli Lizzie et de créer un compte rapidement. Un mot de passe est contenu dans l’ouvrage et vous permet d’accéder gratuitement à l’histoire.

Nous avons lu/écouté Timoté va sur le pot et Timoté est très poli. La narration est sympa comme tout, l’enfant s’amuse, il peut regarder en même temps les illustrations ou tout simplement écouter l’histoire.

Dans l’album papier se trouve aussi un petit jeu de compréhension du thème de l’histoire.



Avec ce tandem, papier / audio, on est sûrs que les enfants vont raffoler encore plus de Timoté !

