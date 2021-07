Les romans à gratter une collection de livres qui chatouille la lecture ! - IDBOOX

Surprise totale à la rédaction quand nous avons reçu la nouvelle collection des Editions Magnard Jeunesse.

L’éditeur vient de lancer une collection drôle et ludique de romans à gratter !

Des auteurs formidables, des illustrations drôles, des histoires pour tous les goûts et surtout du grattage pour découvrir les secrets des livres.

Pour le moment, 2 livres composent cette collection destinée aux 7 – 12 ans. Prenez une pièce de monnaie ou une pointe et commencez à gratouiller !



Les jumeaux d’Egypte et les puces magiques de Mim, Benoit Bajon et Sylvie Eder. Séthis et Mina tombent sur une invention étonnante, elle pourrait changer leur vie ! Un livre qui plaira aux fans de pharaons, de mystères et de hiéroglyphes.

Super détectives, il faut sauver Anastasie ! de Sophie Noël et Jess Pauwels. On suit les aventures de deux détectives cocasses et pleins d’entrain Adélaïde et Marius de l’agence ADEMAR qui démasque les vantards. Ce roman séduira les amateurs d’énigmes et de fous rires.

Pour chacun des ouvrages, les jeunes lecteurs sont invités à gratter des passages du roman pour en découvrir la suite.

De plus, à la fin du livre il y a des jeux pour tester ses connaissances et s’amuser.

Mieux qu’un jeu de la FDJ, ici on gratte pour prendre encore plus de plaisir à lire les romans !

Si vous avez autour de vous des petits récalcitrants à la lecture, foncez, c’est vraiment super !

Cet été ça va gratter sur la plage, les enfants ne vont plus vouloir s’arrêter de lire !

