Test de Ratchet & Clank : Rift Apart sur PS5 - IDBOOX

Dernière exclusivité PlayStation sortie uniquement sur PS5, Ratchet & Clank : Rift Apart est un véritable bijou vidéoludique que j’ai pu tester ces dernières semaines grâce à PlayStation France.

Ratchet & Clank : Rift Apart – Le T railer

Cliquez sur ce lien ou sur ce lien pour acheter Ratchet & Clank : Rift Apart

Expérience de jeu

Dans ce nouvel opus de la saga Ratchet & Clank, l’univers se voit divisé en deux avec l’ouverture de failles dimensionnelles. Nous allons ainsi suivre deux duos très similaires qui tenteront de se retrouver pour fixer tout cela : Ratchet et Rivet (2 Lombax) et leurs deux robots amis respectifs.

Grand jeu d’aventure et d’exploration, nous suivrons une trame principale globalement longiligne allant de planète en planète à laquelle se joindront diverses petites missions annexes.

On aura des classiques du genre : récolte d’objets cachés (des nounours), des boulons dorés et bien d’autres. Un panel de costumes d’armures vous attend également dans des mini-jeux dissimulés un peu partout dans les mondes.

Tout au long de la partie, vous récolterez une quantité de boulons à convertir auprès du marchand d’armes pour enrichir votre collection et vos possibilités d’attaques à courtes ou longues distances.

Plus vous utiliserez ces armes, plus elles grimperont en puissance, il faudra donc trouver un juste équilibre d’usage de celles-ci pour maximiser leurs puissances multiples. C’est véritablement là que se trouve le cœur du jeu et vous comprendrez assez rapidement que certaines armes ont une plus grande importance que d’autres.

Pour améliorer ces armes, il vous faudra également dépenser des cristaux que vous récolterez auprès de gros monstres ou dans des lieux cachés sur la carte.

Durée de jeu

En mode normal, le jeu est très équilibré et ne présentera que peu de difficulté générale, ce qui en fait une excellente expérience de jeu pour moi. Je n’ai pas compté mes heures de jeu, mais j’ai probablement passé 15-20h sur celui-ci avant de le terminer.

Comme d’habitude, une option New Game + (recommencer le jeu de zéro avec tout le stuff récolté jusque-là) est proposée pour les complétionnistes.

Ce qu’on en pense

Evidemment, ce que tout le monde retient et retiendra du jeu est sa grande beauté (il vous attend en 4K 30/60FPS). On en prend plein les yeux avec la richesse des couleurs qui nous bombarde en permanence les mirettes que ce soit pour les décors, les environnements ou les monstres.

Outre Ratchet et Rivet, il arrivera que vous contrôliez Clank pour fixer des défaillances informatiques avec des mini-jeux très intéressants ou encore Glitch qui devra détruire des infestations de bornes informatiques. Glitch étant une sorte de mini-araignée.

Grâce au SSD de la PS5, le jeu est parfaitement fluide et n’est pas gourmand sur ses temps de chargement.

Du point de vue scénaristique, sans spoiler ce qu’il s’y passe, on nous offre un beau récit richement conté. S’il est un jeu que vous devez absolument acheter sur PS5, c’est indéniablement celui-ci !

Cliquez sur ce lien ou sur ce lien pour acheter Ratchet & Clank : Rift Apart