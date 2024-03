Les Souris du Buisson-aux-Mûres – Le chef-d’œuvre de Jill Barklem, enfin disponible en français !

“Les Souris du Buisson-aux-Mûres” est un petit chef-d’œuvre. Cette série d’histoires, qui a conquis le monde, compte plus de 7 millions d’exemplaires vendus.

Elle est aujourd’hui un classique de la littérature jeunesse britannique.



Les Éditions Qilinn publient pour la première fois quatre histoires : Le Printemps, L’Été, l’Automne et l’Hiver, en français.

Alors que nous approchons du 21 mars, c’est l’album Le Printemps qui ouvre le bal. Il sera suivi en mai, septembre et octobre par les histoires des 3 autres saisons.

L’histoire de Le Printemps

C’est l’anniversaire du petit Wilfred, mais toutes les souris du Buisson-aux-Mûres s’affairent à la préparation d’un grand pique-nique. Il se sent un peu délaissé, jusqu’à ce que M. Apple lui demande d’ouvrir la malle du déjeuner.

Parmi les personnages, on retrouve les souriceaux et souricettes qui peuplent ce buisson foisonnant, ainsi que Miss Apple, Primrose, Lord et Lady Moodmouse, et M. Toadflax.



L’histoire est fraîche comme une rose. Jill Barklem, digne héritière de la mythique Beatrix Potter, nous offre un texte charmant et poétique. Ses dessins, réalisés à l’aquarelle, fourmillent de détails et sont aussi bons et beaux qu’un gâteau à la crème.

Si vous n’avez jamais rencontré les Souris du Buisson-aux-Mûres, allez-y ! Les enfants dès 5 ans se régaleront, et vous tomberez forcément sous le charme de ces adorables souriceaux !

