Livre – Enquête au Château de Versailles ! Les détectives en alerte

Voici un livre qui plaira aux jeunes détectives ! Enquête au Château de Versailles c’est un concentré de malice à l’époque du roi Louis XVI !

Nous sommes en 1771, un bal est donné au château de Versailles pour les noces du comte de Provence.

Rosalie Petit-Ruisseau, veut que sa maman soit très belle pour le mariage et décide de lui trouver une plume à mettre sur sa perruque. Elle part à toute vitesse pour la Ménagerie et y retrouve son ami Pierre. Rosalie a emporté dans sa course le très bel éventail de sa mère, seulement voilà, un ouistiti lui chipe !

C’est la catastrophe, il faut le retrouver. Les deux amis partent à la recherche du chenapan et vivent des aventures rocambolesques.

Vont-ils retrouver le singe voleur, et l’éventail ?

Ce récit-fiction d’Alice Morentorn et Nathalie Lescaille fait vivre aux enfants une belle aventure.

Avec les autrices, le jeune lecteur visite le fabuleux château et ses lieux emblématiques, il mène aussi l’enquête. Mais ce n’est pas tout, les enfants sont questionnés au fur et à mesure de l’aventure pour les impliquer plus encore et résoudre l’énigme.

Résultat, “Enquête au château de Versailles” est un livre avec des tas de surprises, de l’intrigue et une touche ludique. Tous les ingrédients sont réunis pour plaire aux 6 – 9 ans !

Pour vous procurer le livre (Ed. Grund/ Le Château de Versailles)

