France – Marché du livre au 1er trimestre 2022 – Chiffres clés

A la veille de l’ouverture du tout nouveau Festival du Livre de Paris, GfK dévoile les chiffres du marché du livre pour Q1 2022.

La vente de livres neufs se porte bien. Entre janvier et mars, les Français ont acheté près de 73,5 millions de livres neufs imprimés. Ce chiffre est en léger retrait par rapport aux premiers mois de 2021 (-1%) mais en forte hausse si on regarde le premier trimestre 2019 ( +14%).



Le CA des éditeurs est également en hausse à plus de 850 Millions €, soit +19% par rapport à T1 2019.

Si GfK se réfère à 2019 c’est parce que l’institut prend en compte l’avant pandémie et les confinements.

Quels sont les niveaux des ventes par secteur ?

GfK analyse secteur par secteur les hausses et les baisses des ventes.

Les achats de livres parascolaires conservent un niveau supérieur au T1 2019 (+3%). Si l’univers Jeunesse présente des ventes en légère baisse (-3% volume), le CA généré est très dynamique à +9% par rapport à T1 2019.



Autre chiffre, 6,5 millions de titres Loisirs / Pratique se sont vendus – dont cuisine, développement personnel… – soit +5% par rapport aux premiers mois 2019.



La BD et le manga continuent de progresser de façon fulgurante ! L’ensemble des segments sont en hausse en nombre d’exemplaires – manga +182%, BD de genre +22%, BD Jeunesse +36% et Comics +3% vs T1 2019. Ceci fait passer le segment 1er en volume à fin mars 2022, une première depuis l’audit du marché par GfK (2003).



Toutefois, certains secteurs se portent moins bien. Les ventes affichent -36% en Tourisme/voyage, -25% pour les Dictionnaires/Encyclopédie et -31% pour les Cartes/Atlas (vs 2019).

Quel est le top 10 des ventes au 1er trimestre 2022 ?

On constate là encore que 3 BD sont présentes dans le Top 10 bousculant les habituels chiffres de la littérature générale. Vous trouverez l’intégralité de ce top ci-dessous

