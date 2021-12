Livre – Les Princes et les Princesses aussi attendent Noël

A la rédaction nous aimons bien la collection les Princes et les Princesses (lire nos articles).

C’est pour cela que la découverte de « Les Princes et les Princesses aussi attendent Noël et font semblant d’être sages » a attiré notre attention.

On imagine que l’impatience monte crescendo dans vos foyers. Les enfants trépignent à l’idée de l’arrivée du Père Noël (nous aussi d’ailleurs).



S’ils sont un peu ou beaucoup excités, Les Princes et les Princesses aussi attendent Noël (Glénat Jeunesse) vont un peu, ou, un tout petit peu, les calmer. On le sait, dans le monde entier, il est nécessaire d’être sage pour que le monsieur à la barbe blanche distribue les cadeaux.



Les royaux Paul, Paula, Polo et Pauline, vivent au château, ils ont hâte que le jour J arrive ! Bien sûr ils savent qu’il faut être sages, mais ces petits fripons essaient de duper tour à tour ou tous ensemble, la tradition !

Ils vont même aller jusqu’à écrire une lettre au Père Noël qui commence ainsi : « Cher Père Noël, le chantage que tu fais aux enfants n’est pas digne d’un vieux sage comme toi… » vous imaginez la suite !

Les Princes et les Princesses aussi attendent Noël de Katherine Quénot et Miss Prickly est un excellent cru de cette collection. On rit beaucoup, on s’amuse avec ces petits garnements au grand coeur!

C’est l’histoire parfaite pour attendre « sagement » le 24 décembre !

