Livres enfants – 2 livres qui parlent de contes pas comme les autres

Aujourd’hui nous avons sélectionné pour les juniors deux livres très originaux dont le sujet central est le conte mais avec quelques ingrédients supplémentaires…

Découverte de L’ogre de la librairie de Céline Sorin et Célia Chauffrey aux éditions Pastel/ école des Loisirs et de Ceci est un conte de Sanna Borell aux Editions Versant sud.

L’Ogre de la librairie

Combattre la peur par la peur permet de grandir, c’est le thème de ce merveilleux album.

L’ogre et la librairie est un album à se faire lire dès 5/6 ans et à déguster lentement après jusque 8/9 ans.

Maya et sa maman vont à la librairie. Leur objectif n’est pas le même. Maman fouine dans les nouveautés. De connivence avec la libraire, Maya se dirige vers un salon un peu spécial. Là, elle rencontre l’ogre, Barbelette, timide, gourmand de tout avec sa voix moussue et douce. Il va lui permettre d’affronter ses peurs.

L’ogre va lui raconter, avec l’accord de la libraire, une partie de l’histoire jusqu’à la page 15 (détail important) qui fait un peu référence au conte du Petit Poucet. Mais au moment de la résolution de l’intrigue, la maman de Maya vient la chercher pour retourner à la maison. Maya repart en serrant très fort un livre et pense déjà à la suite promise par Barbelette.



Le texte et les illustrations s’assemblent pour nous donner un récit très sensible et poétique où l’imaginaire a sa place. De plus certaines de ces doubles pages sont à déplier ce qui donne l’impression d’une entrée en profondeur dans le récit.

En observant finement les illustrations, vous pourrez partir à la recherche de multiples personnages de contes et peut être rechercher ces histoires en bibliothèque ou en librairie. Une double lecture passionnante!

Pour lire un extrait ou vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Ceci est un conte

C’est une histoire qui aurait pu être un conte mais les personnages en décident autrement.

Le loup ne veut pas se laisser emprisonner, le Petit Chaperon rouge se fait gober par un lapin qui est le héros de ce conte. Heureusement le loup est là pour la sauver. Du coup le héros (le lapin) est blessé et repart en ambulance pour lapin (heureusement il y en a dans cette forêt). Ouf ! la fin est heureuse et gourmande.

Dans Ceci est un conte, les jeunes lecteurs sont sollicités pour se poser des questions tout en étant acteur du récit.



De plus l’histoire est humoristique et dynamique, tant au niveau du texte, des illustrations et de la mise en page. Elle casse les clichés du conte classique, même si l’auteur fait un clin d’œil aux lecteurs avec le conte du Petit Chaperon Rouge et Alice au pays des merveilles.

Ce livre se lit à partir de 5 ans. C’est un conte détourné à raconter et à se raconter en famille.

Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

