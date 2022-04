Amazon Echo Show 15 Test – Un assistant intelligent taille XL

L’Amazon Echo Show 15 est un assistant intelligent avec un écran géant de 15,6 pouces. On vous dit tout ce qu’il faut savoir.

Découvrez notre test de l’Amazon Echo Show 15, un assistant pour la maison pas comme les autres. (test non sponsorisé)

Est-ce que ça apporte vraiment quelques chose ? La réponse dans notre test.

Amazon Echo Show 15 – Alexa dans un Echo Show taille XL

Les assistants intelligents pour la maison se font généralement assez discrets. Ils se fondent dans le décor. L’Amazon Echo Show 15 se distingue au contraire par un gabarit hors norme. C’est le plus grand modèle de la gamme Amazon Echo Show avec un écran de 15,6 pouces.

Attention ça n’est pas pour autant une tablette. L’Echo Show 15 est lourd et peu maniable. Ca n’est pas un reproche. Il n’est simplement pas fait pour ça. Il faut le voir comme une sorte tableau de commande pour piloter toute votre maison et regarder des vidéos.

L’appareil pèse 2,2 kg et mesure 252 mm de haut pour 402 mm de large. L’Echo Show 15 a besoin d’espace. Il trouvera sa place dans une cuisine sur un bar ou accroché sur un mur.

L’assistant est livré avec un support pour le suspendre et des vis. Si jouer de la perceuse n’est pas votre passe-temps favori vous pouvez aussi opter pour le pied mais il est vendu séparément à 30€.

Il nécessite encore plus de place car il est très profond comme vous pouvez le voir sur les photos ci-dessous.

Echo Show 15 – Installation

Avant de commencer à faire des trous dans votre mur pour accrocher l’Echo Show 15, veillez à ce que l’emplacement soit à proximité d’une prise électrique. L’assistant intelligent ne fonctionne que sur secteur. C’est donc impératif.

L’écran tactile s’utilise verticalement ou horizontalement. On préférera le mettre verticalement sur un mur et horizontalement sur un meuble. C’est aussi plus agréable pour regarder des vidéos.

Comme sur les autres Echo Show, on retrouve deux boutons pour le volume et un troisième pour couper le micro pour la vie privée. La caméra se désactive grâce à un cache manuel.

L’installation se fait le plus simplement du monde comme avec les autres appareils Echo. Vous devez posséder un compte Amazon et connecter l’Echo Show 15 au réseau WiFi.

Chaque membre de la famille peut créer son profil personnalisé. Amazon limite les manipulations fastidieuses pour s’identifier grâce à la reconnaissance faciale. L’installation ne vous prendra pas plus de 5 minutes.

Lors de l’installation l’assistant vous demande si vous souhaitez que la caméra de 5MP serve aussi de caméra de surveillance. Elle se déclenchera à chaque fois que quelqu’un passera devant. On peut visionner les images à partir de l’application Amazon sur son smartphone et agir sur le micro et le haut-parleur.

Vous pouvez également relier votre Echo Show 15 à votre appli Amazon Alexa ou la synchroniser avec une autre Amazon Echo.

Ca sert à quoi un Echo Show 15 ?

Si vous êtes habitué aux Amazon Echo, vous ne serez pas dépaysés par les possibilités de l’Echo Show 15 qui vous offre en plus le confort de son grand écran. Il peut devenir le centre névralgique de la maison pour faciliter l’organisation du quotidien au sein du foyer.

Outre la gestion des objets connectés, une panoplie de widgets permet de gérer la maison avec une organisation sans faille. Calendrier, liste de courses, tâches à effectuer, pense-bête, tout est visible immédiatement. Tout se programme par le biais des commandes vocales ou tactiles.

Terminé le tableau blanc, la liste de courses gribouillée et les post-it collés sur le réfrigérateur.

L’Echo Show 15 prend encore plus de sens avec les skills. Ces applis tierces permettent d’accéder à différents contenus et de multiplier les aptitudes de l’Echo Show 15. Vous pouvez regarder des vidéos sur Prime mais aussi sur Netflix, des chaines d’infos ou Molotov. L’accès à Youtube et à d’autres services de contenus est également autorisé via le navigateur. Bien entendu vous pouvez aller sur Internet.

Les dimensions de l’écran sont aussi particulièrement bien adaptées à la réalisation de recettes de cuisine. D’ailleurs, c’est notre utilisation préférée.

Pensez à ne pas placer l’écran face à une source de lumière trop forte car le niveau de luminosité est assez faible. On se retrouve vite à bouger dans tous les sens pour déchiffrer l’écran.

L’assistant permet également d’écouter de la musique grâce à deux haut-parleurs situés à l’arrière de l’appareil. Malheureusement, le son n’est pas le point fort de l’Echo Show 15. La position des haut-parleurs produit un son étouffé qui manque d’ampleur le volume sonore est élevé.

Pour écouter de la musique, on préférera synchroniser l’appareil avec une autre Echo plus puissant comme une enceinte Echo Studio.

Concernant la reconnaissance vocale, les micros ne sont pas placés à l’avant de l’appareil mais Alexa vous répondra même depuis une autre pièce.

Ce qu’on en pense

L’Amazon Echo Show 15 est un assistant intelligent pas comme les autres. Son grand écran fait de lui un appareil familial adapté à la consommation de vidéo. Naviguer dans l’interface est aussi beaucoup plus agréable. Tout est plus aéré et visible au premier coup d’œil.

En contrepartie l’Echo Show 15 demande de l’espace. Il est mieux adapté aux grandes maisons. Sa place idéale est dans la cuisine, ou encore dans une chambre, couplé avec un autre assistant Echo pour la musique.

La dalle de 15,6 qui fait sa force est aussi son point faible. Amazon aurait pu mettre un écran de meilleure qualité, compte tenu de son prix. Il est tout de même affiché à 249,99€.

Au final, l'Echo Show 15 rend Alexa encore plus agréable à utiliser et lui donne une autre dimension mais mériterait quelques améliorations avant de devenir un membre à part entière de la famille.