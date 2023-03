Mais de quoi vous parlez ? Un dico simple pour expliquer les mots compliqués

Talibans, intelligence artificielle, féminisme, avatar, populiste, monarchie, ces mots souvent utilisés par les adultes ou entendus aux infos ne sont pas toujours faciles à comprendre pour les enfants.

Pour remédier à cela, il y a maintenant Mais de quoi vous parlez ? Un dictionnaire pas comme les autres pensé par Gwénaëlle Le Boulet et illustré par Sébastien Mourrain (La Martinière Jeunesse).



Dans cet ouvrage aux dessins drôles et parfaitement explicites, 40 mots compliqués sont expliqués aux enfants. En quelques phrases et un dessin on comprend tout ! Chaque définition est accompagnée d’un petit : « On peut dire » (qui resitue le mot dans son contexte) et d’un « on ne peut pas dire » un bon moyen de retenir ces terminologies.



Ce petit dico malin va aussi permettre aux jeunes lecteurs, à partir de 8ans, d’échanger avec les grands. Loin de fermer la porte aux discussions, il ouvre un terrain de jeu formidable pour aiguiser le sens critique et savoir de quoi on parle !

Pour vous procurer le livre

