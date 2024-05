French Days – Les bons plans incontournables smartphones et plus

Pour les French Days il y a de bonnes affaires à faire ! Profitez du 1er mai pour vous faire plaisir et jusqu’au 7 mai pour trouver un smartphone, une montre ou une liseuse à moindre prix.

Samsung Galaxy Z Flip 5

Le plus stylé des smartphones pliant est en bon plan ! Profitez de cette offre. La version 256 GO est à 899€ si vous utilisez l'offre de remboursement de 150€. Et vous recevez en plus la dernière montre connectée Galaxy Watch 6 !

Honor 200 Lite

Ca vient de sortir ! Pendant deux semaines seulement, le Honor 200 Lite est vendu à 299.90€ au lieu de 329.90€.

En plus de cette réduction de 30€, vous pourrez également découvrir la très belle couleur exclusive « Starry Blue ». Et pour vous faire encore plus plaisir, Honor vous offre un bracelet connecté Honor Band9 (valeur 59.90€) + une paire d'écouteurs Choice Earbuds X5 (valeur 49.90€)

Nothing Phone (2)

Le Nothing Phone 2 passe pour les french Days à 579€ au lieu de 729€ dans sa version 256 Go

La version 512 Go passe à 679€ au lieu de 849€. Le Phone 2 128 Go passe quant à lui à 499€ au lieu de 569€.

Honor Magic 6 Pro

Le Honor Magic 6 Pro est le smartphone haut de gamme incontournable de ce début d'année 2024. Ecran AMOLED splendide, processeur Snapdragon 8 Gen 3, appareil photo ultra rapide, batterie de 5600mAh. Il passe pour un temps limité à 999.90€ au lieu de 1299.90€

Google Pixel 8 Pro

La version 128Go est affichée à 829€, mais vous pouvez l’avoir encore moins cher à 819€. Pour obtenir ce prix saisissez le code FD10 au moment du passage de commande et vous obtenez 10€ de remise en plus sur le prix déjà affiché à la baisse !

Compte tenu les performances du smartphone, c’est un vrai bon plan.

Suivez ce lien pour l'acheter sans trop tarder pour la couleur porcelaine. Pour la version noire volcanique

Samsung Galaxy S23 le pack !

Galaxy S23 128 GO est proposé en pack avec une excellente enceinte Harman Kardon Luna à prix dingue !

Ce pack est au prix exceptionnel de 719€ et en utilisant l'offre de remboursement vus aurez une remise supplémentaire de 70 euros. Au final le Pack vous revient 649 euros !

Les bons plans Apple Watch Series 9

L’Apple Watch Series 9 41mm avec GPS et bracelet Sport est vendu 388€ au lieu de 449€ chez Apple.

Suivez ce lien pour l’acheter.

Si vous préférez un bracelet d’un autre style. Vous pouvez vous tourner vers l’Apple Watch Series 9 41mm avec sa boucle Sport. La montre est également à 388€.

Suivez ce line pour l’acheter.

L’Apple Watch Series 9 dotée un boitier de 45mm vous offrira plus d’espace. Le modèle avec GPS et bracelet Sport est vendu à 418€ au lieu de 479€.

Suivez ce lien pour l’acheter.

Les bons plans Apple Watch SE

Passons maintenant à l’incontournable Apple Watch SE. Elle devient encore plus abordable. L’Apple Watch SE avec un cadran de 40mm et un GPS est vendue à 242€. Cette offre concerne le modèle sorti en 2023 de deuxième génération. Elle est vendue à partir de 279€ chez Apple.

Suivez ce lien pour l’acheter.

L’Apple Watch SE avec un boitier de 44mm est au prix de 271€.

Suivez ce lien pour l’acheter.

Kindle Scribe

Le Kindle Scribe 16Go avec son stylet « Basique » est à 274,99€ au lieu de 369,99€ prix conseillé.

Suivez ce lien pour l’acheter.

Le Kindle Scribe 16Go accompagné d’un stylet premium est affiché à 299,99€ au lieu de 399,99€.

Suivez ce lien pour l’acheter.

La version 32Go est à 314,99€ avec stylet premium. Prix de départ 419.99€

Suivez ce lien pour l’acheter.

Le Kindle Scribe 64Go avec son stylet premium est vendu 339,99€ au lieu de 449,99€.

Suivez ce lien pour l’acheter.