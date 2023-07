Mathis et la Forêt des Possibles, la 1ère BD française générée par l’IA Midjourney

C’est une chronique un peu particulière que vous allez lire. Mathis et la Forêt des Possibles, est la première bande dessinée publiée par deux éditeurs français, qui utilise l’intelligence artificielle pour les dessins.

Alors il y a l’histoire et la démarche concernant ce livre. Mathis et la Forêt des Possibles est-il un livre comme les autres ? Pensé par Jiri Benovsky, cet album jeunesse est pour certains une prouesse assumée qui questionne sur le rapport aux images, et pour d’autres, un cataclysme dans le monde de l’édition.

Midjourney, ce faiseur d’images intelligent

Si les éditions Locus Solus et les Presses Universitaires de Rennes ont décidé de publier cette bande dessinée c’est à dessein. D’ailleurs, loin de cacher leur démarche ils l’exposent au grand jour. Ils précisent : « Les images ont été produites par l’auteur à partir de l’outil en ligne Midjournney qui fait appel à l’intelligence artificielle (IA) puis ont fait l’objet d’un travail de recréation en tant qu’œuvres originales exclusives. »

De son côté Jiri Benovsky, n’est pas illustrateur. Il est philosophe et avait en tête cette fable philosophique depuis longtemps.

Plutôt que de faire appel à un illustrateur, il a décidé de guider l’IA Midjourney pour réaliser son premier album.

Alors cette démarche est-elle scandaleuse ? Oui et non…. L’idée n’est pas de condamner le travail de l’auteur (car oui, il a travaillé), mais de s’interroger sur les sources qui ont permis de créer cette BD. Tout le monde l’ignore, à part peut-être les créateurs de l’IA.



Pour Benovsky, cette publication fait partie d’une démarche professionnelle réalisée dans le cadre de ses recherches en philosophie. D’ailleurs, à la fin de l’ouvrage il explique longuement pourquoi et comment il a décidé de faire cette BD, puisqu’il l’avoue il dessine aussi « bien qu’un enfant de 8 ans ».

Alors y’a-t-il plagiat ? Le copyright est-il enfreint ? Le droit d’auteur est-il de mise ? Toutes ces questions restent en suspens pour le moment, et d’ailleurs notre suivi à ce sujet montre bien que la route est longue pour réussir à accepter les IA en toute sérénité et dans le respect du travail de chacun. (Lire nos articles)

Mathis et la Forêt des Possibles, c’est bien ou pas ?

Eh bien oui ! Nous avons beaucoup aimé à la fois les illustrations hyper immersives, originales et sans fausse notes. Elles servent l’histoire voulue par Benovsky. Cette fable philosophique s’adresse aux jeunes lecteurs et pose les premières bases de plusieurs idées comme le « perdurantisme », le « quadridimensionalisme », l’ « impermanence »… Le tout est à la portée des enfants à partir de 9 ans, si, si, on vous l’assure ! La quête de l’identité, vaste sujet en ce moment, est au centre du récit.

Mais surtout, cette BD laisse place à l’imaginaire, mêlant magie et surnaturel tout en voyageant dans les méandres du temps. Mathis et la Forêt des Possibles c’est beau, intense et passionnant !

Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Envie de lire ? Trouvez d’autres idées BOOX pour les enfants ici