Mimi Cracra 115 aventures dans un seul livre !

« Mimi Mimi Cracra l’eau elle aime ça… » Mais non vous ne rêvez pas !

Pour fêter les 30 ans de Seuil Jeunesse, l’éditeur publie un album contenant 115 aventures de l’héroïne adulée par les enfants et les grands aussi !



Mimi Cracra, toute l’année regroupe les plus belles et les plus drôles histoires de l’adorable coquine créée par Agnès Rosentiehl.

Cette anthologie des meilleurs crus est complétée par 37 inédits ! Saurez-vous les retrouver ? Allez, je vous aide… Il y a par exemple, Mimi Cracra est un petit monstre, ou encore Mimi Cracra fait des rencontres (ma préférée).



En relisant ces 115 aventures je me rends compte que cette gamine ne prendra jamais une ride ! Espiègle parmi les espiègles elle est immuable, attachante, rigolote on lit et on relit ces quelques planches qui en quelques dessins et bulles nous bidonnent et nous donnent la banane. Les enfants l’adorent et nous aussi. Alors foncez pour découvrir cet album collector qui fête magnifiquement cet anniversaire !

