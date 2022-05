Education – Editis acquiert Educlever

Editis annonce l’acquisition d’Educlever, une galaxie de plateformes numériques éducatives.



Reconnue comme l’une des 500 pépites françaises de l’intelligence artificielle par France Digitale, Educlever compte parmi ses services les plateformes de soutien scolaire Maxicours et Enseigno, la plateforme de formation en français Orthodidacte, et la certification Le Robert.

Elle s’appuie en particulier sur une forte expertise en adaptive learning, une technologie innovante utilisant l’intelligence artificielle pour construire des trajectoires d’apprentissage personnalisées.

Editis conforte ainsi son ambition de devenir un acteur de référence en matière de transformation digitale, d’éducation et de formation.

Après la prise de participation dans la plateforme de cours particuliers Meet in Class, et la création, conjointement avec Canal +, de la chaîne éducative Nathan TV destinée aux écoliers de l’Afrique francophone*, l’intégration d’Educlever mènera à de nombreuses synergies technologiques, commerciales et marketing.