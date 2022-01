Molière - Une biographie destinée aux enfants à partir de 4 ans - IDBOOX

On célèbre cette année les 400 ans de la naissance de Molière. De nombreux évènements sont prévus partout en France.

Mais qui était Molière ? Mes P’tits Docs (Milan) a préparé une courte biographie sur la vie et l’œuvre de Molière. Très explicite et destinée aux enfants de 4 à 7 ans, on y apprend des tas de choses.



On y découvre la vie de Jean-Baptiste Poquelin, alias Molière, son enfance, ses débuts dans la vie, ses rencontres et surtout son envie de jouer, d’écrire et de faire rire !



Le document explique parfaitement comment, à travers ses pièces, Molière critique la société et se moque des comportements qu’il juge stupides.



Le livre parle bien sûr de L’Avare, Les précieuses ridicules, Le Bourgeois Gentilhomme… tous les succès qui ont plus aux gens du peuple, aux nobles et même au Roi !

Chaque page est illustrée, les textes synthétiques de Stéphanie Ledu sont une bonne entrée en matière.

Molière – Mes P’tits Docs est une excellente approche. Les enfants se familiarisent avec l’homme de théâtre le plus lu et joué en France !

