Mon corps m’appartient le livre qui aide à dire non aux violences sexuelles

“Mon corps m’appartient” est un livre essentiel qui s’adresse aux enfants à partir de 7 ans et aux adultes.



Ce petit guide simple et didactique sensibilise les jeunes enfants aux questions du corps, de l’intime. Une fois cette mise au point effectuée, Isabelle Filliozat et Margot Fried-Filliozat abordent le sujet du consentement et des violences sexuelles.



Les auteures s’appuient sur des mini BD d’Isabelle Maroger pour faire passer les messages et parlent de situations concrètes sans tabou mais avec des mots simples que comprennent les juniors.

Elles donnent aussi les clefs pour identifier le danger face à des pédophiles et proposent par exemple, une roue mentale du consentement.



L’objectif n’est pas de rendre les enfants paranoïaques mais de leur donner des infos pour qu’ils sachent écouter les warnings qui s’activent en eux en fonction des situations qu’ils vivent. Avec des exemples et les différents points traités, les auteures apprennent aussi aux enfants à libérer la parole.

Dialogue, écoute, sensibilisation et conseils sont les 4 axes parfaitement traités dans Mon corps m’appartient (Ed. Nathan).

Tout comme Le Loup qui s’adresse aux plus petits, cet ouvrage est nécessaire. En France, chaque année, 160 000 enfants sont victimes d’abus sexuels.

Pour lire un extrait ou vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

