Mon Encyclo des Pourquoi – 200 réponses pour tout savoir !

Pourquoi je ne peux pas voler comme un oiseau ? Pourquoi je fais caca ? Pourquoi les chevaliers portaient une armure ? Pourquoi je ne sens pas la Terre qui tourne ? Pourquoi on a inventé l’écriture ?

Si vous avez des enfants, vous devez recevoir des questions plusieurs fois par jour et c’est super ! Seulement voilà, parfois on n’a pas toujours les réponses !



Mon encyclo des pourquoi de Louise Vercors et Benoît Perroud (La Martinière Jeunesse) entend répondre à 200 questions pertinentes que se posent les enfants.



Le corps, la vie, les animaux, les sciences, l’histoire, en 5 thèmes les auteurs apportent des réponses à 200 interrogations.

Une illustration, une question et un texte court, apportent immédiatement l’essentiel de la réponse. C’est clair, net, précis et intelligible pour les petits curieux et dans ce cas c’est tout sauf un défaut !

A conseiller aux enfants dès 4 ans.

Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

