Libraire aux pieds nus un job de rêve aux Maldives

Les Maldives vous font rêver ? Vous aimez les livres et faire partager votre passion ? La chaine hôtelière Soneva vous propose un job de libraire pas comme les autres.

Devenez un libraire aux pieds nus, The Barefoot Bookseller !

Depuis le lancement de ce projet en 2018 avec Ultimate Library, plusieurs personnes ont obtenu ce travail de rêve (lire notre article).

D’ailleurs, de nouvelles librairies ouvrent, tant le concept plaît aux visiteurs.

Comme les contrats sont de courte durée, il faut recruter et c’est le moment.

Les profils sont variés mais ils et elles ont tous un point commun, l’amour du livre. Ne croyez pas pour autant que le libraire d’une île déserte reste les doigts de pieds en éventail dans un hamac. Non, pas du tout.

Pour être recruté il faut proposer un véritable projet : atelier d’écriture, club de lecture, sélection de titres et animation d’un blog, posts sur les réseaux sociaux….

Ce libraire qui sent bon le sable chaud doit aussi animer des rencontres avec des auteurs, faire le lien avec le spa de la chaine hôtelière et bien sûr, vendre des livres et parler anglais.

Si vous vous sentez l’âme d’un Robinson Crusoé, c’est le moment de postuler ici