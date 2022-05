Où est Charlie ? Un album à colorier pour fêter ses 35 ans !

Cette année on fête les 35 ans de Où est Charlie. L’incroyable bonhomme au pull et au bonnet rayé créé par Martin Handford n’a pas pris une ride bien au contraire !

Où est Charlie ? La fabuleuse aventure à colorier (Gründ) est un petit livre aux multiples surprises. Objectif : coloriage, observation, adresse et minutie !



Les premiers coloriages commencent tout doux, c’est fastoche ! Et plus on avance dans l’aventure, plus on doit s’appliquer.

Mais ce n’est pas tout, par moment, on doit aussi user de créativité en proposant nos propres œuvres. Et puis il y a des défis ! On a bien rigolé quand on nous a demandé de retrouver et de colorier tous les plateaux repas.

Vous l’aurez compris, Où est Charlie ? La fabuleuse aventure à colorier est un fabuleux hommage à notre héros, c’est amusant de colorier, de se challenger avec les différents « cherche et trouve » et cerise sur le bonnet rayé, à la fin il y a un poster géant à colorier… Mais ce n’est pas tout, maintenant il faut trouver Charlie ! C’est vrai quoi j’ai failli oublier le principal !

Pour vous procurer l’album Cliquez ici ou Cliquez ici

