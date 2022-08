Pas de câlins pour les cactus, le livre qui parle de la solitude aux enfants

Coup de cœur pour « Pas de câlins pour les cactus », un album aux couleurs sensibles avec une histoire adorable à partager en famille.

Pas de câlins pour les cactus de Carter Goodrich, traduit par R.M. Cavillaux est paru aux éditions Alice Jeunesse.



Arsenic, cactus de son état, vit seul au milieu du désert et veut le rester. Il n’a pas d’amis et refuse tous ceux et celles qui s’approchent de lui comme Violette cette boule qui virevolte dans le désert ; la tortue, le lièvre, le coyote, en encore le cow-boy…

Mais la solitude commence à lui peser et il se décide à vouloir un câlin …mais personne ne veut faire un câlin à un cactus !

Lors d’une bourrasque de vent, Arsenic se voit affubler d’un verre qui s’accroche à ses épines. Violette va l’en débarrasser. Pour l’en remercier, Arsenic fait pousser une fleur pour l’offrir à Violette qui depuis reste accrochée à lui pour toute la vie.



Cette histoire tendre permet d’entamer un dialogue avec son enfant sur la solitude, sur l’amitié. Elle montre aussi que rien n’est immuable.

De plus, cette balade dans le désert est très sympathique et fait découvrir un milieu peu connu des jeunes enfants.

